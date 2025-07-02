Трамп оставляет Украину голой и "морозится" от помощи: почему еще не все потеряно

Поставки в Украину могут быть отложены на неопределенный срок

Администрация Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В неё входило важное оружие, которое ежедневно спасало жизни в Украине.

"Телеграф" разобрался в том, о чем и каких масштабах идет речь, а также почему объяснения Белого дома звучат неоднозначно.

Что решили у Трампа

По данным издания Politico, которое ссылается на 3 осведомленных источника, Пентагон заморозил поставки оружия Украине из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком сильно сократились. Данное решение было инициировано заместителем помощника министра обороны США Элбриджем Колби еще в начале июня, а в действие оно вступило сейчас.

В заявлении после публикации Politico заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сказала, что решение "было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после обзора МО военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Мощь Вооруженных сил США остается неоспоримой — просто спросите Иран".

Как передает "Прямой", ссылаясь на материал NBC, министр обороны США Пит Хегсет принял решение приостановить поставки после того, как распорядился провести аудит американских военных запасов. Четверо должностных лиц — двое из Пентагона и двое из Конгресса — отметили, что ограничения будут оставаться в силе до завершения полной инвентаризации. Если по результатам проверки будет установлено, что запасы критически малы или необходимы для других направлений, поставки в Украину могут быть отложены на неопределенный срок.

Реакция

Украина

В МИД Украины "пригласили" временного поверенного в делах США Джона Хинкеля из-за приостановки поставок.

"Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины. С украинской стороны было подчеркнуто, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира", — говорится в сообщении.

Россия

В Кремле радостно отреагировали на приостановку поставок отдельных видов американских вооружений Украине.

"Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО (войны — Ред.)." — заявил Песков.

США

Действия Пентагона уже вызвали беспокойство в Конгрессе США. "Системы ПВО США, включая Patriot, являются основой обороны Украины…Они работают. Они ежедневно спасают жизни", — цитирует Politico конгрессвумен-демократа от штата Огайо Марси Каптур. "Если это правда, то г-н Колби принимает решения, которые неизбежно приведут к гибели украинских военных и гражданских".

О каком оружии идет речь

По информации американских СМИ, временно остановленные поставки охватывают:

десятки ракет для систем ПВО Patriot;

тысячи снарядов калибра 155 мм для гаубиц;

десятки ракет Hellfire (ракета воздух-поверхность, запускаемая с истребителей);

более 250 высокоточных ракет GMLRS (боеприпасы для РСЗО HIMARS или M270 MLRS);

десятки ракет Stinger (боеприпасы для американского ПЗРК), AIM (ракета воздух-воздух), а также ручных гранатометов.

Речь идет о критически важных боеприпасах для Украины. Особенно сейчас, во время, когда Россия нарастила масштаб обстрелов Украины, поскольку туда входит ПВО: Patriot, Stinger, AIM — это то оружие, которое помогает защитить небо Украины.

Более того, Patriot, это один из немногих ЗРК, который может перехватывать баллистику. Еще в мае 2025 года издание The Economist било тревогу из-за дефицита боеприпасов к ним. А в ВСУ подчеркивали, что Украине нужно больше ракет.

"Конечно, мы должны понимать прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним. Конечно, нам нужно больше ракет. Мы не можем самостоятельно пополнять запасы. Не можем самостоятельно производить ракеты", — подчеркнул спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

К слову, чем Украина может защитить небо, если США остановят помощь Украине "Телеграф" анализировал еще в начале года. Узнать об єтом можно в материале "Если Patriot от США больше не будет: чем Украина сможет защитить небо".

Отмена поставок может ударить и по возможностям Украины для ударов по оккупантам, поскольку замороженными останутся боеприпасы к HIMARS — легендарной американской РСЗО, которая может наносить точные удары на глубину до 80 километров (стандартными ракетами).

Масштабы катастрофы или не катастрофы?

Перед тем как покинуть президентский пост, Джо Байден подписал контракты на поставку оружия как минимум до 2026 года. Как отмечал Defence Express, по программе USAI, когда оружие заказывается напрямую у производителей, Украина имела еще выделенных 2,2 миллиарда долларов. Еще 3,3 миллиарда долларов были в бюджетных деньгах по программе PDA, когда оружие передается из запасов Пентагона.

Относительно PDA, выделить все средства у Джо Байдена не смогли. 9 января был объявлен последний пакет помощи от США на 500 млн. долларов и 1,05 млрд. долларов так и не были потрачены.

"При этом формально оставалось еще 2,8 миллиарда долларов возвращенных после обнаружения бухгалтерской ошибки летом 2023 года, о которых в Вашингтоне довольно давно забыли. В то же время, все деньги по USAI были потрачены до конца 2024 года, когда 30 декабря был выделен последний пакет по этой программе. То есть Украина за первые два месяца 2025 года должна была получить вооружение из запасов Пентагона по программе PDA на ориентировочно 2,3 миллиарда долларов", – писали в Defence Express.

Вполне возможно, что далеко не вся помощь, которая была выделена на бумаге, была передана Украине. Однако большей угрозой, как писали в Defense Express, является остановка программы USAI. В частности, общее содержание всех пакетов USAI, а это примерно 30 млрд долларов с 65,9 млрд долларов общей помощи с 2022 года. При этом их выполнение рассчитано до 2026 года и возможно и до 2027 года. Но какая доля контрактов по USAI уже исполнена пока неизвестно.

"А несмотря на представление, что они только об оружии, значительная часть из них тоже о боеприпасах. В частности, около 10 млрд долларов пошли на артиллерийские, ракетные, зенитные и другие боеприпасы. Более того, с августа 2024 года по 30 декабря на эти цели было выделено около 4 млрд долларов, что означает то, что их снабжение точно о 2025-2026 годах", — говорилось в материале.

Почему решения Белого дома спорны

Как мы уже писали, помощь США включает два разных потока — PDA (из запасов Пентагона, но Минобороны получает деньги на пополнение как можно быстрее) и USAI (США финансируют закупку оружия для Украины у американских оборонных компаний). Что именно из этого будет заморожено — пока неизвестно. Возможно, и оба потока.

Как пишет Politico, сокращение текущих запасов продолжалось и при администрации Трампа, которая использовала последние 61 миллиард долларов финансирования для пополнения запасов оружия США и предоставления миллиардов долларов в качестве помощи Израилю и другим партнерам.

"Администрация Трампа не запрашивала никакой дальнейшей помощи для Украины, хотя, по словам представителя администрации, от администрации Байдена осталось достаточно средств, чтобы продержаться в Украине еще несколько месяцев", — говорится в материале.

По словам источника издания, Пентагон разделял их на категории критичности с февраля из-за опасений, что Министерство обороны использовало слишком много боеприпасов ПВО в Йемене. Сообщается, что Пентагон подготовил меморандум о действиях для передачи министру обороны Питу Хегсету с целью заморозить некоторые из наиболее дефицитных боеприпасов из американских запасов для Украины, но это решение месяцами пылилось на столе главы Министерства обороны, пока в агентстве происходила ротация кадров. Были разработаны планы по перенаправлению ключевых боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, танковые снаряды", — говорится в материале.

Журналисты объясняют, что этот шаг перекликается с удержанием первой администрацией Трампа 214 миллионов долларов из выделенной Конгрессом помощи Украине в области безопасности в 2019 году. Счетная палата правительства в то время постановила, что этот шаг нарушает Закон о контроле за изъятием, поскольку политические разногласия не являются законным основанием для блокировки выделенных средств.

"Если администрация Трампа позволит заморозить или замедлить поставки боеприпасов, которые Конгресс уже финансирует — на основе обзора политики Колби* — и без нового бюджетного послания Конгрессу, она рискует нарушить те же правовые принципы, которые были отмечены тогда", — говорится в материале.

Справка: помощник министра обороны США Элбридж Колби, который инициировал остановку помощи. Сейчас Колби руководит Marathon Initiative, внешнеполитическим аналитическим центром, который имеет влияние в Республиканской партии и в ближайшем окружении Трампа. Он является критиком военной помощи США Украине. В мае 2025 года он раскритиковал главу МИД Британии за отстаивание в США помощи Украине

Справка: в 2019 году федеральным судом США было принято решение, обязывающее Пентагон и Белый дом обнародовать документы, связанные с приостановкой военной помощи Украине. Это решение было вынесено по иску медиа-организации "Центр за честность в обществе" (Center for Public Integrity). Судья подчеркнула, что запрошенные документы необходимы для информирования общественности по вопросам, вызывающим значительный национальный интерес. Задержка выплаты военной помощи Украине стала одной из причин начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США. В итоге Пентагон заявил, что оставшаяся часть оборонной помощи, предусмотренной в бюджете США на 2019 год, будет передана Украине в течение нескольких недель.

От себя добавим, что шанс на схожее развитие ситуации сохраняется и в 2019 году, но гораздо менее вероятен из-за разного контекста и большей власти администрации Трампа.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина достала из рукава Storm Shadow на фоне наступления России. Могут ли они переломить ситуацию