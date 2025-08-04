Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников рассказал, что будет после истечения срока ультиматума американского президента

На самом деле, самым интересным будет не то, что Дональд Трамп скажет 8 августа, самым интересным будет то, что состоится на следующий день. Мы уже понимаем, что никакой волшебной палочки в кармане Дональда Трампа нет, а его вина вовсе не в отсутствии этой палочки, а в создании иллюзии ее наличия. Если окажется, что Китай и Индия проигнорируют санкции и продолжат торговлю с Россией, а Россия продолжит войну – скорее всего, так и будет – это будет означать, что Соединенные Штаты не способны навести порядок и установить мир там, где война не пугает мир "глобального Юга".

И тогда у Трампа есть два пути. Первый — смириться с собственной беспомощностью и пытаться защитить то, что еще не увлечено "вторым миром" (который, конечно, будет наступать, потому что убедится в западной немощности). Это погибель геополитической Америки и глобального Запада.

И второй — не униматься и давить на Россию, Китай и Индию все сильнее, усиливать военную помощь Украине, тратить сотни миллиардов долларов на эту помощь и переориентацию американской экономики на противостояние нарушителям мирового порядка. Да, такой подход будет включать риск начала Третьей Мировой Войны еще при каденции Трампа, однако другого выхода сохранить Америку великой не существует и никогда не существовало.

Трампу предстоит сделать самый сложный выбор за всю недолгую историю американской государственности.

Источник: пост Портникова в Facebook.