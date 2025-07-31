С чем придется попрощаться Коломойскому после проигрыша дела "ПриватБанка": какие активы есть

Коломойский фигурирует в санкционном списке СНБО, начиная с 12 февраля 2025 года

Высокий суд Лондона признал законной национализацию "ПриватБанка", состоявшуюся в 2016 году. По решению Фемиды, бывшие акционеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны возместить банку более 1,9 миллиарда долларов США. В то же время у бизнесменов остается возможность подать апелляцию.

На фоне этого решения "Телеграф" проанализировал, какими активами Игорь Коломойский владеет по состоянию на данный момент, и что он декларировал во время своего пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-15 годах.

Имеющиеся активы: чем владеет Игорь Коломойский сегодня

Игорь Коломойский владеет Марганецким и Покровским горно-обогатительными комбинатами, специализирующимися на добыче марганцевой руды. Кроме того, он остается бенефициаром медиахолдинга "1+1 медиа", в который входят популярные телеканалы: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс и Ukraine Today.

Что касается зарубежных активов, то бизнесмен контролирует коммерческую недвижимость в Далласе (штат Техас, США) и Луисвилле (штат Кентукки), которая имеет рыночную стоимость около 70 миллионов долларов. Кроме того, он является владельцем сталелитейного завода Warren Steel Holdings в штате Огайо, хотя предприятие пока не работает.

По состоянию на 2025 год, по открытым данным Opendatabot, Коломойский является владельцем или бенефициаром ряда украинских компаний в разных областях — от оптовой торговли до гостиничного бизнеса и научных разработок. Среди них:

ООО "АСПЕКТ" — неспециализированная оптовая торговля

ООО КА "ВИСТ ЛТД", ООО "СЕНТОЗА ЛТД" — торговля древесиной и стройматериалами

ООО "ФК "Днепр" — деятельность в сфере спорта

ООО "ПРОТОН-21" — научные разработки в сфере естественных наук

ЧАО "Новотроицкое РУ" — добыча камня и известняка

ООО "Звезда Буковеля" — гостиничный бизнес

ООО "БПК ’Приват-Инвестор’" и ООО "СОЛМ ЛТД" — торговля металлами и широким ассортиментом товаров

Также Коломойский фигурирует в санкционном списке СНБО, начиная с 12 февраля 2025 года, бессрочно.

Игорь Коломойский

Активы, которые бизнесмен потерял

Среди компаний, из которых Коломойский выбыл или которые прекратили деятельность:

ООО "ОИЛ 770" — торговля товарами широкого ассортимента

ООО "ПРИВАТ-ИТ" — обработка данных и ИТ-услуги (ликвидировано)

"ПриватБанк" — национализированный в декабре 2016 года

Именно в отношении последнего сейчас продолжается ряд судебных процессов, в частности в Лондоне, где украинская сторона доказывает вывод средств бывшими акционерами.

Также среди крупных потерь Игоря Коломойского — компании, которые были основой его бизнес-империи. В частности, речь идет об "Укрнафте" — крупнейшем добытчике нефти в Украине, где группа "Приват" (Коломойский и Боголюбов) владела 42% акций. Остальные принадлежали государству. Еще до войны компанию оценивали в 1,5 млрд долларов, но сейчас ее стоимость сократилась почти вдвое. В 2023 году НАБУ обвинило бывшее руководство "Укрнафты" в хищении более 13 млрд грн, и дело связали с самим Коломойским.

Еще один стратегический актив — "Укртатнафта", контролировавшая Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. До войны он обеспечивал более трети рынка топлива в стране. Однако после массированных обстрелов РФ предприятие остановилось, а его рыночная стоимость снизилась с 830 млн долларов до 178 млн. Доля группы "Приват" в этой компании составляла 28%.

Что декларировал Коломойский в 2014 году

Хотя обязательное декларирование доходов для председателей ОГА было введено только в 2016-м, Коломойский подал декларацию за 2013 год, будучи уже в должности губернатора Днепропетровщины.

Доходы:

Общий доход в Украине: 698 млн грн, из них:

Дивиденды и проценты — 516,5 млн грн

Отчуждение ценных бумаг — 181,5 млн грн

Иностранные доходы: более 1,24 млрд. долларов США и 3,75 млн. евро (в сумме — почти 1,5 млрд. грн на тот момент)

Имущество:

Земельные участки — более 26 тыс. м²

Квартиры — не менее 5 единиц, часть в аренде

Дачный дом — 240 м² (пользование)

Активы:

Средства на счетах — 427 млн грн

Ценные бумаги – 6,3 млрд грн, из которых 686 млн – за рубежом

Взносы в уставные капиталы — 8,2 млрд грн

Автомобили:

Mercedes-Benz 5000, 2001 г.в.

Mercedes-Benz S 600, 2003 и 2005 г.в.

Daimler Chrysler 6100, 2001 г.в.

Toyota Land Cruiser 4700

Porsche Boxster S, 1997 г.в.

Автомобили, которые имел скандальный бизнесмен

Решение Высокого суда Лондона стало важной вехой в многолетнем процессе, касающемся "ПриватБанка". Между тем данные об активах Игоря Коломойского свидетельствуют, что, несмотря на судебные разбирательства и санкции, он остается одним из самых богатых бизнесменов Украины, с большим состоянием и широким портфелем компаний.

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