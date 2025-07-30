ПриватБанк выиграл суд против Коломойского и Боголюбова в Англии: что известно

Суд отклонил возражения Коломойского и Боголюбова, утверждая, что их аргументы базируются на "нечестном основании"

ПриватБанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком Суде Лондона. Это решение является абсолютной победой для банка, который был национализирован государством еще в декабре 2016 года.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе ПриватБанка. Там отметили, что судебное решение было вынесено в среду, 30 июля.

"Высокий суд Лондона признал, что эти два человека незаконно присвоили почти 2 млрд долларов США средств Банка с помощью "очень сложной схемы перекредитования, действовавшей в интересах Физических лиц-ответчиков [то есть Коломойского и Боголюбова]". Решение против них вряд ли может быть более обличительным, поскольку в нем изложена схема того, что ранее было описано как "мошенничество византийской сложности", — говорится в сообщении.

Суд отклонил возражения Коломойского и Боголюбова, утверждая, что их аргументы базируются на "нечестном основании". Судья отметил, что Коломойский, вероятно, считал себя "выше закона", а Боголюбов использовал фальшивые документы, дабы избежать ответственности.

Полная сумма обязательства бывших собственников перед Банком еще предстоит определить, но ввиду того, что суд удовлетворил требования Банка в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более 1,7 млрд дол. США даже без учета процентов за более чем десятилетний период. Полная сумма будет определена на следующем слушании. Вероятно, в целом сумма превысит 2 млрд долларов.

На судебном слушании в 2023 году в Лондоне ни Коломойский, ни Боголюбов не давали показаний. При этом, Коломойский провел часть этого периода под временным арестом в Украине. Судья установил, что их отказ от дачи показаний был обусловлен тем, что "они оба осознавали, что, давая показания лично, они подвергли бы себя вопросу об их роли в незаконном присвоении средств, на которые они не имели бы убедительного ответа, и поэтому они решили отказаться от этого".

Игорь Коломойский. Фото: Ян Доброносов

Судья постановил, что Коломойский принял целенаправленные решения об уничтожении данных, которые могли бы иметь отношение к текущему производству", и отметил "практику, принятую Боголюбовым, по уничтожению документации, которая могла бы иметь отношение к этому производству".

Геннадий Боголюбов

Для справки: ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов выкупило 100% акций за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% — опосредованно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2025 года ПриватБанк проиграл Коломойскому в Израиле.