"Мошенничество византийской сложности": детали дела ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова
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Суд отклонил возражения Коломойского и Боголюбова, утверждая, что их аргументы базируются на "нечестном основании"
ПриватБанк выиграл судебный процесс у бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суд признал, что бизнесмены незаконно присвоили почти 2 миллиарда долларов средств Банка.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о деле ПриватБанка и решении Высокого суда Лондона.
ПриватБанк выиграл процесс против Коломойского и Боголюбова
30 июля 2025 года Высокий суд Лондона признал, что бывшие владельцы ПриватБанка незаконно присвоили почти 2 миллиарда долларов Банка с помощью "очень сложной схемы перекредитования".
"Решение против них вряд ли может быть более обличительным, поскольку в нем изложена схема того, что ранее было описано как "мошенничество византийской сложности", — говорится в сообщении.
Суд отклонил возражения Коломойского и Боголюбова, утверждая, что их аргументы базируются на "нечестном основании". Судья отметил, что Коломойский, вероятно, считал себя "выше закона", а Боголюбов использовал фальшивые документы, дабы избежать ответственности.
Полная сумма будет определена на следующем слушании. Вероятно, в целом сумма превысит 2 млрд долларов.
Дело ПриватБанка — коротко о главном
ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов выкупило 100% акций за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6% акций банка, еще 16,5% — опосредованно.
В декабре того же года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев — Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. В 2017 году суд принял решение о всемирном аресте активов Боголюбова и Коломойского и шести компаний, связанных с ними.
Решение суда основывалось на доказательствах, согласно которым Боголюбов и Коломойский вывели около 2 млрд долларов из банка. Средства, как отмечалось, переводились на счета компаний, контролируемые бывшими владельцами Банка. Сумма требований ПриватБанка составляла 2,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.
В мае 2019 года в Канцелярском суде штата Делавер был зарегистрирован иск ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, основанием для которого стал ряд схем, имеющих признаки мошенничества.
В октябре 2019 года Апелляционный суд Англии подтвердил юрисдикцию лондонского суда по искам ПриватБанка. Суд объявил, что Банк дал убедительные доводы о масштабных махинациях, которыми руководили бывшие акционеры.
18 декабря 2019 года ПриватБанк инициировал новый судебный процесс против Коломойского Боголюбова. В судебных исках национализированный банк будет пытаться взыскать около 600 миллионов долларов США. Данный иск является частью стремления ПриватБанка вернуть как можно больше с 5,5 миллиарда долларов США за вероятные мошеннические убытки. Ущерб был нанесен, когда банк принадлежал Коломойскому и Боголюбову.
Весной 2020 года Верховный суд Великобритании отклонил иск Коломойского и Боголюбова по делу против "ПриватБанка". После этого дело должно было рассматриваться в Высоком суде Лондона. Банк в свою очередь рассчитывал получить по итогам суда 3 миллиарда долларов.
Заключительные слушания в Высоком суде Лондона прошли в середине июня 2023 года. Однако заседания были несколько раз перенесены. К тому моменту, по данным банка, сумма иска выросла до почти 4,5 млрд долларов.
Что сейчас с ПриватБанком
ПриватБанк в настоящее время принадлежит государству. В начале 2025 года Верховный суд подтвердил невозможность возврата государственного Банка его прежним владельцам.
26 февраля 2025 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение Апелляционного суда, закрывшего производство по иску об обжаловании решений государственных органов об урегулировании ПриватБанка с участием государства.
Отметим, что со времен национализации банка, он время от времени светился в разных скандалах:
- В 2024-2025 годах пользователи банка жаловались в социальных сетях на блокировку счетов. Финучреждение закрывало доступ из-за жалоб с биржи Binance на мошенничество. Согласно правилам, платежи, которые система посчитает рисковыми, блокируются в автоматическом режиме. Законодательство позволяет не уточнять точные причины соответствующего решения.
- В декабре 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж". Началось расследование возможных нарушений должностными лицами "ПриватБанка", которые могли ненадлежаще выполнить свои обязанности во время проведения аукциона.
- В июне 2025 года ПриватБанк упрекнули в безразличии к срочным нуждам военных, которые защищают Украину. Клиент рассказал, что обращался к поддержке ПриватБанка с просьбой снять лимит на получение переводов в критической ситуации — речь шла о срочном сборе средств на автомобили для военных. По его словам, все объяснения, эмоции, просьбы, даже угрозы были проигнорированы. Вместо поддержки он получил сухие смайлики в чате.
Что сейчас с Коломойским и Боголюбовым
Игорь Коломойский наиболее известен как бывший владелец "ПриватБанка". Он занимал пост главы Днепропетровской областной государственной администрации, а также владел активами в металлургической и нефтехимической отраслях, авиационной сфере. Кроме того, в его собственности находился один из крупнейших медиахолдингов Украины – 1+1 Media.
- В 2021 году МИД США ввело санкции против Игоря Коломойского и его семьи. Бизнесмену предъявили обвинения в коррупции во время его пребывания на посту губернатора Днепропетровской области.
- 2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.
- 7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка". НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.
- 15 сентября бизнесмену объявили новое подозрение по трем статьям по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен.
В настоящее время он находится под стражей. Ему объявлен ряд обвинений в разных преступлениях, включая незаконное завладение средствами ПриватБанка.
Геннадий Боголюбов проживает в Вене (Австрия). Весной 2025 года "Украинская правда" сообщила, что в одном из самых дорогих районов Вены была замечена машина с украинскими номерными знаками.
Именно на этом авто бывшая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова везла своего мужа Геннадия Боголюбова в июне 2024 года на железнодорожный вокзал. Оттуда, по данным следствия, Боголюбов поездом и, с помощью паспорта на имя другого лица, выехал за границу.
При этом, сам бизнесмен утверждал, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам его пресс-службы, Боголюбов имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.
В июле 2024 года Офис генерального прокурора сообщил Боголюбову о подозрении в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины.
Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова, сообщает "УП".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2025 года ПриватБанк проиграл Коломойскому в Израиле.