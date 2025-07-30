"Мошенничество византийской сложности": детали дела ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

Суд отклонил возражения Коломойского и Боголюбова, утверждая, что их аргументы базируются на "нечестном основании"

ПриватБанк выиграл судебный процесс у бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Суд признал, что бизнесмены незаконно присвоили почти 2 миллиарда долларов средств Банка.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о деле ПриватБанка и решении Высокого суда Лондона.

ПриватБанк выиграл процесс против Коломойского и Боголюбова

30 июля 2025 года Высокий суд Лондона признал, что бывшие владельцы ПриватБанка незаконно присвоили почти 2 миллиарда долларов Банка с помощью "очень сложной схемы перекредитования".

"Решение против них вряд ли может быть более обличительным, поскольку в нем изложена схема того, что ранее было описано как "мошенничество византийской сложности", — говорится в сообщении.

Геннадий Боголюбов. Фото: Форбс

Суд отклонил возражения Коломойского и Боголюбова, утверждая, что их аргументы базируются на "нечестном основании". Судья отметил, что Коломойский, вероятно, считал себя "выше закона", а Боголюбов использовал фальшивые документы, дабы избежать ответственности.

Игорь Коломойский. Фото: Facebook

Полная сумма будет определена на следующем слушании. Вероятно, в целом сумма превысит 2 млрд долларов.

Дело ПриватБанка — коротко о главном

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов выкупило 100% акций за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6% акций банка, еще 16,5% — опосредованно.

В декабре того же года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев — Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. В 2017 году суд принял решение о всемирном аресте активов Боголюбова и Коломойского и шести компаний, связанных с ними.

Решение суда основывалось на доказательствах, согласно которым Боголюбов и Коломойский вывели около 2 млрд долларов из банка. Средства, как отмечалось, переводились на счета компаний, контролируемые бывшими владельцами Банка. Сумма требований ПриватБанка составляла 2,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.

В мае 2019 года в Канцелярском суде штата Делавер был зарегистрирован иск ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, основанием для которого стал ряд схем, имеющих признаки мошенничества.

В октябре 2019 года Апелляционный суд Англии подтвердил юрисдикцию лондонского суда по искам ПриватБанка. Суд объявил, что Банк дал убедительные доводы о масштабных махинациях, которыми руководили бывшие акционеры.

18 декабря 2019 года ПриватБанк инициировал новый судебный процесс против Коломойского Боголюбова. В судебных исках национализированный банк будет пытаться взыскать около 600 миллионов долларов США. Данный иск является частью стремления ПриватБанка вернуть как можно больше с 5,5 миллиарда долларов США за вероятные мошеннические убытки. Ущерб был нанесен, когда банк принадлежал Коломойскому и Боголюбову.

Весной 2020 года Верховный суд Великобритании отклонил иск Коломойского и Боголюбова по делу против "ПриватБанка". После этого дело должно было рассматриваться в Высоком суде Лондона. Банк в свою очередь рассчитывал получить по итогам суда 3 миллиарда долларов.

Заключительные слушания в Высоком суде Лондона прошли в середине июня 2023 года. Однако заседания были несколько раз перенесены. К тому моменту, по данным банка, сумма иска выросла до почти 4,5 млрд долларов.

Что сейчас с ПриватБанком

ПриватБанк в настоящее время принадлежит государству. В начале 2025 года Верховный суд подтвердил невозможность возврата государственного Банка его прежним владельцам.

26 февраля 2025 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение Апелляционного суда, закрывшего производство по иску об обжаловании решений государственных органов об урегулировании ПриватБанка с участием государства.

Отметим, что со времен национализации банка, он время от времени светился в разных скандалах:

В 2024-2025 годах пользователи банка жаловались в социальных сетях на блокировку счетов . Финучреждение закрывало доступ из-за жалоб с биржи Binance на мошенничество. Согласно правилам, платежи, которые система посчитает рисковыми, блокируются в автоматическом режиме. Законодательство позволяет не уточнять точные причины соответствующего решения.

. Финучреждение закрывало доступ из-за жалоб с биржи Binance на мошенничество. Согласно правилам, платежи, которые система посчитает рисковыми, блокируются в автоматическом режиме. Законодательство позволяет не уточнять точные причины соответствующего решения. В декабре 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж" . Началось расследование возможных нарушений должностными лицами "ПриватБанка", которые могли ненадлежаще выполнить свои обязанности во время проведения аукциона.

. Началось расследование возможных нарушений должностными лицами "ПриватБанка", которые могли ненадлежаще выполнить свои обязанности во время проведения аукциона. В июне 2025 года ПриватБанк упрекнули в безразличии к срочным нуждам военных, которые защищают Украину. Клиент рассказал, что обращался к поддержке ПриватБанка с просьбой снять лимит на получение переводов в критической ситуации — речь шла о срочном сборе средств на автомобили для военных. По его словам, все объяснения, эмоции, просьбы, даже угрозы были проигнорированы. Вместо поддержки он получил сухие смайлики в чате.

Что сейчас с Коломойским и Боголюбовым

Игорь Коломойский наиболее известен как бывший владелец "ПриватБанка". Он занимал пост главы Днепропетровской областной государственной администрации, а также владел активами в металлургической и нефтехимической отраслях, авиационной сфере. Кроме того, в его собственности находился один из крупнейших медиахолдингов Украины – 1+1 Media.

Игорь Коломойский. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

В 2021 году МИД США ввело санкции против Игоря Коломойского и его семьи. Бизнесмену предъявили обвинения в коррупции во время его пребывания на посту губернатора Днепропетровской области.

2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка". НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.

15 сентября бизнесмену объявили новое подозрение по трем статьям по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен.

В настоящее время он находится под стражей. Ему объявлен ряд обвинений в разных преступлениях, включая незаконное завладение средствами ПриватБанка.

Геннадий Боголюбов проживает в Вене (Австрия). Весной 2025 года "Украинская правда" сообщила, что в одном из самых дорогих районов Вены была замечена машина с украинскими номерными знаками.

Именно на этом авто бывшая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова везла своего мужа Геннадия Боголюбова в июне 2024 года на железнодорожный вокзал. Оттуда, по данным следствия, Боголюбов поездом и, с помощью паспорта на имя другого лица, выехал за границу.

Геннадий Боголюбов

При этом, сам бизнесмен утверждал, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам его пресс-службы, Боголюбов имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.

В июле 2024 года Офис генерального прокурора сообщил Боголюбову о подозрении в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины.

Печерский районный суд города Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова, сообщает "УП".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной 2025 года ПриватБанк проиграл Коломойскому в Израиле.