Бывший российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров объяснил, как американский президент может спасти мир

Арест путина для Трампа — это единственный способ сохранить не только своё историческое, но и политическое лицо. 15 августа русский Дракула, торжествуя сойдет с самолета на базе Эльмендорф-Ричардсон (Аляска).

Он ухмыльнется строю морпехов США и направится вновь, в большую политику, откуда был вытолкан под зад в феврале 2022 года.

Трудно представить себе момент более удобный для того, чтобы уложить упыря на бетон, заклепать в наручники и унести в неизвестном направлении.

Глупо упускать стопроцентный шанс мгновенно прекратить войну и остановить ту мерзость, которая с каждым днем все сильнее пропитывает мир.

Незатейливая процедура ареста решает сразу все проблемы, а Трампа делает реальным героем планеты.

Америка становится "снова великой".

Все банды, все подонки, палачи и террористы мира лишаются координатора, вдохновителя и спонсора. Аятолла переодевается смешариком.

Исчезает, как страшный сон угроза всемирной войны, руин, потоков крови и сотен миллионов беженцев.

Никаких ракетно-ядерных атак РФ не следует, ибо там все будут очень заняты распилом власти. Да и невозможно ракетировать страну, в подвалах которой содержится президент РФ.

В любом другом варианте Трампу суждена роль банщика, который заботливо отмывает военного преступника, трет ему спинку, пилингует урода и расчесывает.

Любые задушевные разговоры с путиным — это легализация пыток, лжи, массовых убийств, кражи детей, грабежа и репрессий невинных.

Впрочем, если Трамп не решится совершить главный поступок своей жизни, а займется отмыванием упыря, то миллионы людей, наконец-то лишатся "веры в добро", в справедливость и неизбежное наказание зла. Это тоже не плохо, ибо очень не хватает человечеству элементарной трезвости.

Источник: пост Невзорова в Telegram.