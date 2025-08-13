Что Трамп хочет предложить России в обмен на прекращение огня в Украине — The Telegraph

В США придумали, чем мотивировать Кремль сесть за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп хочет предложить России доступ к ресурсам Аляски и части украинской территории в обмен на прекращение огня. Также он рассматривает возможность ослабления санкций.

Как сообщил The Telegraph со ссылкой на свои источники, министр финансов США Скотт Бессент вместе с другими чиновниками провели брифинг для Трампа. В нем они рассмотрели экономические компромиссы, на которые может пойти Вашингтон, чтобы ускорить процесс заключения сделки.

Среди них совместные проекты по добыче ресурсов на Аляске, а также возможность частичного снятия санкций с российской авиации. Кроме того, было предложено дать россиянам доступ к редкоземельным металлам на оккупированной территории Украины.

Считается, что на украинской территории находятся около 10% мировых залежей лития, однако два крупнейших месторождения оккупированы Россией. Издание отмечает, что США подписали соглашение с Украиной о редкоземельных минералах, однако для ускорения их извлечения необходимо наладить добычу. Сделка с Россией поможет ускорить этот процесс.

Санкции против авиационной отрасли это еще один стимул, который хочет использовать Трамп. В российском авиапарке около 700 самолетов, большинство из которых это Airbus и Boeing. С 2022 года их обслуживание стало невозможным из-за санкций, что существенно подорвало возможности российской пассажирской авиации. По данным "Ростеха", без запчастей в ближайшие 5 лет придется вывести из эксплуатации около 30% авиапарка.

По разным оценкам на Аляске сосредоточены около 13% мировых запасов нефти, а присутствие там российских компаний, помогло бы Путину укрепить интерес в Арктическом регионе.

Европа готова согласиться на такие стимулы, если не будет видно, что они являются наградой Путину за вторжение.

"Смысл в том, что это нужно преподнести так, чтобы это соответствовало общественному мнению, это нельзя рассматривать как награду Путину" источник The Telegraph в британском правительстве

Как сообщалось ранее, США и Россия рассматривают вариант прекращения войны в Украине по образцу Израиля и Западного берега реки Иордан. То есть Украина юридически не отдаст свою территорию, но фактически Москва будет контролировать определенные ее части в военном и экономическом плане.