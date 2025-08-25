Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, как СССР разжигал вражду между поляками и украинцами

Победить дезинформацию по вопросам Украины и Польши действительно необходимо. И это может быть признанием правды.

В 1939 году советские власти, оккупировав Запад Украины, ликвидировали польскую администрацию, депортировали десятки тысяч поляков, преследовали украинскую интеллигенцию.

НКВД по приказу из Москвы сознательно разжигал вражду между украинцами и поляками. Советские карательные органы создавали агентурные сети, распространяли слухи, иногда проводили провокации под "чужим флагом".

Есть задокументированные случаи, когда советские партизаны под руководством НКВД атаковали польские села, оставляя следы "украинской руки" или наоборот — инсценировали "польские карательные акции" против украинцев.

Сейчас россияне также имеют четкую цель — разрушить единство в Европе вокруг поддержки Украины. Ради этого российские спецслужбы создают агентурные сети внутри страны, а также проводят массированные информационные кампании в обществах, играя на расколах, пытаясь сделать выгодные им настроения общественно важными, которые не смогут обходить стороной политики.

Россия – исторический враг Украины и Польши. Как и Украина, Польша находилась под советской оккупацией, которая распространялась на политический класс многие годы после Второй мировой.

Считаю, что Россия будет оставаться врагом наших стран, пока будет существовать в парадигме нынешнего режима. И именно РФ должна отвечать перед нашими народами за исторические преступления.

Источник: сообщение Андрея Коваленко в Telegram