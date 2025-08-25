Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, як СРСР розпалював ворожнечу між поляками та українцями

Перемогти дезінформацію щодо питань України та Польщі справді необхідно. І це можливо визнанням правди.

У 1939 році радянська влада, окупувавши Захід України, ліквідувала польську адміністрацію, депортувала десятки тисяч поляків, переслідувала українську інтелігенцію.

НКВС за наказом з Москви свідомо розпалював ворожнечу між українцями та поляками. Радянські каральні органи створювали агентурні мережі, поширювали чутки, іноді проводили провокації під "чужим прапором".

Є задокументовані випадки, коли радянські партизани під проводом НКВС атакували польські села, залишаючи сліди "української руки", або навпаки — інсценували "польські каральні акції" проти українців.

Зараз в росіян також є чітка мета — зруйнувати єдність в Європі навколо підтримки України. Заради цього російські спецслужби створюють агентурні мережі всередині країн, а також проводять масовані інформаційні кампанії в суспільствах, граючи на розколах, намагаючись зробити вигідні їм настрої суспільно важливими, які не зможуть обходити стороною політики.

Росія є історичним ворогом України та Польщі. Як і Україна, Польща перебувала під радянською окупацією, яка поширювалася на політичний клас протягом багатьох років після Другої світової.

Вважаю, що Росія залишатиметься ворогом наших країн поки існуватиме в парадигмі нинішнього режиму. І саме РФ має відповідати перед нашими народами за історичні злочини.

Джерело: допис Андрія Коваленка у Telegram