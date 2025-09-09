Кто еще не понял – война будет продолжаться вечно - Юрий Гудыменко
Война будет всегда, но это не плохо и не хорошо
Кто еще не понял – война будет продолжаться вечно.
Она и продолжается вечно. По крайней мере, столько, сколько существуют украинцы. Периоды мира – только время перевести дыхание. Потом постоянно война. Закончится это – начнется другое. Некоторые соседи с запада уже нервничают по поводу нашего возможного лидерства в регионе. А оно будет с годами только сильнее – если, конечно, мы не про@бём все, как умеем.
Война будет всегда, но это не плохо и не хорошо. Это просто факт. Которого мы не хотели понимать до 2014-го, а многие поняли только в 2022-м.
Лучше принять этот факт, уяснить его и строить крепость. Безопаснее иметь тактические очки, чем розовые. Жизнь в крепостях есть, и она продолжается. Так живут многие страны. Мы будем одной из них.
И жить мы должны так, чтобы враг плакал кровавыми слезами при одном взгляде в нашу сторону.
Источник — Facebook Юрия Гудыменко.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.