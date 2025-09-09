Війна буде завжди, але це не погано і не добре

Хто ще не зрозумів – війна триватиме вічно.

Вона і триває вічно. Принаймні стільки, скільки існують українці. Періоди миру – лише час перевести подих. Потім завжди війна. Закінчиться ця – розпочнеться інша. Деякі сусіди з заходу вже нервують щодо нашого можливого лідерства у регіоні. А воно буде з роками тільки сильніше – якщо, звичайно, ми не про@бемо все, як вміємо.

Війна буде завжди, але це не погано і не добре. Це просто факт. Який ми не хотіли розуміти до 2014-го, а багато хто зрозумів тільки у 2022-му.

Краще прийняти цей факт, усвідомити його і будувати фортецю. Безпечніше мати тактичні окуляри, ніж рожеві. Життя у фортецях є, і воно триває. Так живе багато країн. Ми будемо однією з них.

І жити ми маємо так, щоб ворог плакав кривавими сльозами при одному погляді в наш бік.

Джерело — Facebook Юрія Гудименка.