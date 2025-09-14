Политолог и коммуникационный менеджер Максим Гардус отметил, что многие украинцы отвлекаются на онлайн-симулякры и символические культурные баталии, вместо того чтобы обращать внимание на реальные угрозы войны

Как украинцы бегут в мир симулякров, когда небо становится все дырявее

Многих удивляет парадокс: страна уже четвертый год живет под постоянными атаками российских ракет и дронов, реальные риски для городов только возрастают из-за задержек или сокращений поставок западных систем ПВО и ПРО.

Но вместо этого к этому часть украинских диванных правых активистов и симпатиков умудряется абстрагироваться от реальности.

Они живут в мире символических сражений — где важнее не новости с фронта или дискуссии о безопасности, а то, сколько трансгендеров выгнали из "нашего" Гарварда, как классно выступил политик AfD против феминисток в "нашей" Германии, или мусульман "правильные европейцы" выгонят из "нашего" Лондона?

А война – ну это. Главное — магические стычки с воображаемыми врагами на глобальной шахматной доске культурной войны.

Людей, у которых кроме украинского паспорта есть еще и основной, понять проще.

А что с другими?

Есть такая штука – феномен мнимых идентификаций.

Он зародился с эпохой телевидения вообще и сериалов в частности. Еще в 1956 году Дональд Хортон и Ричард Воль описали феномен "parasocial interaction", "парасоциальные связи" — когда аудитория чувствует себя лично знакомой с медийными персонами, чувствует их членами своего близкого круга (семья). Они заметили, что аудитория телевидения начинает воспринимать ведущих и актеров так, будто имеет с ними личный контакт — хотя на самом деле односторонняя связь. Люди проецируют на этих персонажей доверие, близость и даже дружбу. Современные исследования показывают, что в социальных сетях и политике этот эффект работает еще сильнее: политические лидеры становятся "своими", независимо от того, отвечают ли их реальные действия интересам сторонников.

В ХХ веке эта теория ожила в соцсетях и политике: избиратели формируют эмоциональные связи с лидерами, даже не имея никакого реального взаимодействия. Для таких Орбан или Трамп становятся "своими ребятами" в битве против "левых угроз", независимо от того, что эти политики говорят или делают против Украины.

Еще раньше Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф ("О популистском разуме") писали о том, как люди строят политическую идентичность вокруг символических "врагов" и "союзников", даже если это не связано с их реальными интересами.

Подобным образом мы можем также привлечь идею "симулякров" Жана Бодрияра. Французский философ писал, что в постмодернистских знаках и символах заменяют реальность. Политика превращается в игру образов: важны не ракеты "Patriot" или реальные бюджеты на оборону, а мемы, токшоу и выступления, создающие ощущение "великой битвы цивилизаций".

Это симулякр войны, вытесняющий настоящую войну.

А Пьер Бурдье говорил о "гегемонии символического капитала": люди могут идентифицировать себя с символическими структурами (например, "правый украинский МАГА против черных и геев"), даже если это не имеет материальной выгоды.

Сейчас очень интересным направлением исследований является изучение "геймеризации" политики.

Исследователи, такие как Майкл Боссетта (Gamification in Politics), или культурологические обзоры об alt-right и онлайн-сообществе (Анджела Нейгл, Пабло Ромеро-Медина), показывают, как политика превращается в ролевую игру: выбираешь аватара, получаешь союзников, определяешь врагов и сражаешься за символ.

Как будто каждый выбрал себе персонажа в ролевой игре — мага-правого воина — и дальше "играет за команду". В команде есть американские MAGA-активисты, венгерский Орбан, израильский Нетаньяху, французские националисты и немецкие популисты. Важно не то, что эти политики делают в отношении Украины (а часто предпринимают откровенно антиукраинские шаги), а то, как они борются с "левыми", "чужими", "неправильными" в ходе рейдов.

Реальность – увеличение эффективности российских ударов – отодвигается. Эмоциональная преданность направлена на мнимый "правый Интернационал", где каждый бой на культурном фронте важнее любых сводок Генштаба Украины.

Все это было бы интересным кейсом для культурной антропологии, если бы не одна деталь: мы живем в стране, которая реально зависит от западных поставок оружия.

Можно вступать в десятки воображаемых братств, носить написанные от руки "членские билеты всемирного белого арийского братства" и верить, что где-то за океаном MAGA-маги борются за твои ценности.

Но это все только воображение.

В реальности российская ракета или иранский дрон не спрашивают жертвы об отношении к феминисткам или мигрантам.

Их может остановить только реальная техника – против поставок Украины в реальность решительно и последовательно выступают мнимые "белые братья".

Источник: Facebook-страница Максима Гардуса.