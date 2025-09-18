"Хотел по-быстрому, а не получилось". Лавров снова наговорил чепухи об Украине и Трампе

Не забыл упомянуть и санкции против России

Президент США Дональд Трамп разочарован темпами завершения войны в Украине из-за его желания сделать это "по-быстрому". Белый дом "хочет убрать" эту войну из повестки дня.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он убежден, что Трамп хочет наладить "нормальные экономические отношения" с Москвой.

По словам Лаврова, на сколько ему "известно" администрация США хочет убрать вопросы Украины из повестки дня. Это якобы нужно, чтобы устранить препятствие в "налаживании нормальных экономических отношений с Россией".

В то же время, он добавил, что не видит проблем в том, что против Москвы могут ввести новые санкции. В Кремле считают, что Трамп хотел закончить войну "по-быстрому", но это не получилось, потому он и разочарован. Интересно, что Москва не назвала главную причину затягивания переговорного процесса, а именно главу Владимира Путина и его администрацию. Там этот момент упустили.

"У РФ будут дополнительные контакты с США по Украине", — добавил Лавров.

По словам Лаврова, тот факт, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске начал выступать за долгосрочное перемирие в Украине, большой шаг. Ведь Россия не видит необходимости даже во временном прекращении огня.

Напомним, недавно Трамп впервые за долгое время назвал Россию агрессором. Хотя долго избегал этого и убеждал мир в своих хороших отношениях с Путиным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин хочет обмануть США.