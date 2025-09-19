Трамп нашел внезапный вариант остановить войну. Действовать должен не он

Трамп снова заявил, что разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп, который недавно высказался о "подавлении" главы России Владимира Путина, нашел, на кого переложить ответственность за прекращение войны в Украине. Он заявил, что если бы Европа применила санкции в отношении Китая, покупающего нефть у России, то Китай давил бы на РФ, чтобы заставить ее прекратить войну.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News. Его фрагмент Белый дом опубликовал в X.

Ну, если бы они (европейские страны — ред.) применили санкции, например, пошлины, или как бы вы ни назвали – если бы они сделали это в отношении Китая, я думаю, война, возможно, закончилась бы. Потому что Китай является на сегодняшний день безусловно крупнейшим покупателем нефти из России. И я думаю, что у них и другие рычаги влияния на Россию тоже… В пятницу я буду разговаривать с лидером Си… Посмотрим, как все сложится. Если Европа сделает что-нибудь в отношении Китая, думаю, Китай, вероятно, заставит прекратить войну Дональд Трамп

Об отношениях между Путиным и Зеленским и завершении войны

Также глава США заявил, что отношения между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ужасные. Однако решение о завершении войны будет найдено, надеется Трамп.

В то же время он подчеркнул, что очень разочарован Путиным, он считал, что благодаря их отношениям решить ситуацию с войной РФ против Украины будет легче всего. Однако оказалось наоборот, жалуется глава Белого дома.

Оказалось, что это самое сложное. Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасные. Я имею в виду, что это (вероятно завершение войны — ред.) во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга… Они ненавидят друг друга. Увидим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение Дональд Трамп

О недовольстве Евросоюзом и НАТО

Трамп заявил, что недоволен странами ЕС и НАТО из-за того, что они покупают нефть у России. Он добавил, что падение цен на российскую нефть не оставит Путину иного выбора, как прекратить войну.

Знаете, я занял жесткую позицию по отношению к Индии… потому что они покупают нефть. И если цены на нефть упадут или если Россия не будет продавать нефть, тогда у меня (Кремля — ред.) не будет другого выбора, кроме как договариваться… Знаете, если вы хотите победить, вы не должны покупать нефть в России. Но мы посмотрим, как все сложится. Надеюсь, все будет хорошо, — заявил президент США

