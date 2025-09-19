"Буквально кричит про…": эксперт по почерку раскрыл у Трампа "грешки" в характере

Подпись американского лидера привлекла особое внимание графологов

Узнаваемая подпись Дональда Трампа сразу бросается в глаза, ведь она отличается особой выразительностью. По мнению специалистов, которые ранее рассказали о почерке Путина, она может рассказать не только о его личности, но и о внутренних качествах президента США.

Графологи, которые изучают почерк в контексте личности человека и связь между письменными выражениями и характером, раскрыли особенные черты главы Соединенных Штатов.

Что подпись Дональда Трампа говорит о его характере

Аккредитованный преподаватель и наставник Британского института графологов Трейси Трассел рассказала, что фирменная подпись Трампа "буквально кричит о его нарциссизме, всезнании и всемогуществе". Она "передает необузданные амбиции и бесстрашие".

Подпись Дональда Трампа. Фото: Getty Images

Высокое вертикальное изображение демонстрирует упрямство, непреклонность и сильное желание обладать свободой действий. Это усиливается жесткостью и угловатостью его росчерков. Либо по-его, либо никак графолог Трейси Трассел

Также она отметила, что все буквы соединены вместе, что означает, что "он выполняет миссию", а непропорционально большие заглавные буквы подчеркивают надменность президента США. Эксперт добавила, что кардиографический стиль повторяющихся острых углов в буквах указывает на то, что Трамп "твердо стоит на своем и не сдается", у него также "отвратительный, взрывной характер, когда он не добивается своего".

"Сходство между подписью Трампа и фибрилляцией желудочков несколько странно" - шутят в сети

Эксперт по почерку также отмечает, что ширина букв сравнительно узкая, что свидетельствует о "сложности" характера американского лидера. Еще одна показательная деталь в подписи президента — это крестик в середине подписи (там, где буква "d" пересекает его фамилию). Графолог интерпретирует это как "фаталистический" знак, отражающий веру в то, "что все, что происходит в его жизни, — это его судьба (а не только его собственный упорный труд)".

Трамп процветает благодаря кислороду публичности, его поведение агрессивно и полностью лишено эмпатии к окружающим. Однако в его броне есть изъяны, поскольку он скрытен и крайне самоуверен заявила графолог

Подпись Трампа подчеркивает его надменность. Фото: Getty Images

Напомним, что на этой неделе Трамп посетил с государственным визитом Британию. "Телеграф" показал, как он сейчас выглядит и что рассказали специалисты о болезнях президента США.