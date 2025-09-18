"Показал свое настоящее лицо". Главные заявления Трампа и Стармера из Британии

Президент США в очередной раз подчеркнул, что разочарованный Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава России Владимир Путин подвел его. Премьер Британии Кир Стармер добавил, что глава Кремля показал "свое настоящее лицо".

Эти заявления политиков прозвучали на их совместном брифинге в Великобритании. "Телеграф" собрал главные тезисы из речи Трампа и Стармера.

Что сказал президент США

Я думал, что самый простой вариант урегулирования в Украине будет из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвел. Он действительно меня подвел.

Всё будет сделано правильно. Война между Россией и Украиной будет завершена. Надеюсь, у нас скоро будут для вас хорошие новости.

Путин убивает многих людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российских солдат убивают чаще украинских.

Война в Украине больше не угрожает третьей мировой войной.

Что сказал премьер Британии

Путин показал свое настоящее лицо. Начинается самое большое наступление с начала вторжения. Еще больше кровопролития и убийства невиновных.

Мы обсудили с Трампом, как заставить Путина согласиться с миром в Украине.

В то же время в Кремле наоборот уверяли, что администрация Трампа хочет "исключить" вопросы Украины с повестки дня. А также перейти к "налаживанию" экономически торговых отношений с Россией.

Напомним, недавно Трамп впервые за долгое время назвал Россию агрессором. Хотя долго избегал этого и убеждал мир в своих хороших отношениях с Путиным.

