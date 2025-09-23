Трофей в столице – еще одна хорошая новость для страны - Алексей Мочанов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, блогер Алексей Мочанов написал о победе украинцев на турнире
Еще один кубок едет в Киев!
Наши ребята из NAVI выиграли большой киберспортивный турнир — спокойно и по-деловому.
Выдержали паузу, переломили ход, забрали свое.
Турнир реальный мощный, условно как Лига Европы в футболе, только здесь речь о киберспорте.
В финале одолели легендарных соперников StarLadder и сделали камбек тогда, когда большинство уже сдавалось бы!
Отдельно — браво одесситу w0nderful: лучший игрок турнира! Молодой, холодный, точный!
Это не только о NAVI.
Это об Украине, которая держит удар и доводит дела до конца!
Несмотря на силу противника.
О людях, которые работают на результат и достигают наибольшего.
Спасибо команде и фанам за характер!
И благодарим инвестора NAVI Максима Криппу – за системную поддержку нашего киберспорта.
Трофей в столице — еще одна хорошая новость для страны, которой они нужны каждый день.
Источник: пост Алексея Мочанова в Facebook
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.