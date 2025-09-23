Украинский автогонщик, автомобильный и автоспортивный журналист, блогер Алексей Мочанов написал о победе украинцев на турнире

Еще один кубок едет в Киев!

Наши ребята из NAVI выиграли большой киберспортивный турнир — спокойно и по-деловому.

Выдержали паузу, переломили ход, забрали свое.

Турнир реальный мощный, условно как Лига Европы в футболе, только здесь речь о киберспорте.

В финале одолели легендарных соперников StarLadder и сделали камбек тогда, когда большинство уже сдавалось бы!

Отдельно — браво одесситу w0nderful: лучший игрок турнира! Молодой, холодный, точный!

Это не только о NAVI.

Это об Украине, которая держит удар и доводит дела до конца!

Несмотря на силу противника.

О людях, которые работают на результат и достигают наибольшего.

Спасибо команде и фанам за характер!

И благодарим инвестора NAVI Максима Криппу – за системную поддержку нашего киберспорта.

Трофей в столице — еще одна хорошая новость для страны, которой они нужны каждый день.

Источник: пост Алексея Мочанова в Facebook