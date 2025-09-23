Трофей у столиці - ще одна добра новина для країни - Олексій Мочанов
-
-
Український автогонщик, автомобільний та автоспортивний журналіст, блогер Олексій Мочанов повідомив про перемогу українців на турнірі
Ще один кубок їде до Києва!
Наші хлопці з NAVI виграли великий кіберспортивний турнір — спокійно і по-діловому.
Витримали паузу, переламали хід, забрали своє.
Турнір реальний потужний, умовно як Ліга Європи у футболі, тільки тут мова про кіберспорт.
У фіналі здолали легендарних суперників StarLadder і зробили камбек тоді, коли більшість уже здавалася б!
Окремо — браво одеситу w0nderful: найкращий гравець турніру! Молодий, холодний, точний!
Це не тільки про NAVI.
Це про Україну, яка тримає удар і доводить справи до кінця!
Незважаючи на силу супротивника.
Про людей, що працюють на результат і досягають найбільшого.
Дякємо команді та фанам за характер!
І дякуємо інвестору NAVI Максиму Кріппі — за системну підтримку нашого кіберспорту.
Трофей у столиці — ще одна добра новина для країни, якій вони потрібні щодня.
Джерело: допис Олексія Мочанова у Facebook
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.