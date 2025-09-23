Український автогонщик, автомобільний та автоспортивний журналіст, блогер Олексій Мочанов повідомив про перемогу українців на турнірі

Ще один кубок їде до Києва!

Наші хлопці з NAVI виграли великий кіберспортивний турнір — спокійно і по-діловому.

Витримали паузу, переламали хід, забрали своє.

Турнір реальний потужний, умовно як Ліга Європи у футболі, тільки тут мова про кіберспорт.

У фіналі здолали легендарних суперників StarLadder і зробили камбек тоді, коли більшість уже здавалася б!

Окремо — браво одеситу w0nderful: найкращий гравець турніру! Молодий, холодний, точний!

Це не тільки про NAVI.

Це про Україну, яка тримає удар і доводить справи до кінця!

Незважаючи на силу супротивника.

Про людей, що працюють на результат і досягають найбільшого.

Дякємо команді та фанам за характер!

І дякуємо інвестору NAVI Максиму Кріппі — за системну підтримку нашого кіберспорту.

Трофей у столиці — ще одна добра новина для країни, якій вони потрібні щодня.

