Гражданская война в России – уже до Нового года? Загородний назвал пять "звоночков"

Россияне привыкли жить при высокой цене нефти, но придется об этом забывать

Систематические удары Сил обороны Украины по российской нефтепереработке приводят к перебоям с поставками горючего в регионы РФ, что ведет к коллапсу с поставками продуктов питания и невозможности вовремя выполнять сезонные сельхозпроботы. А девальвация рубля и рост цен на продукты толкают страну к гражданской войне.

Факт

Россияне импортируют продукты из-за невозможности произвести свои

Россиянам нужно забывать о "тучных годах", когда цена нефти была высокой

За один-два месяца "трещины" в экономике могут привести к ее обвалу

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему возник этот эффект домино в России.

— У россиян плохой урожай, который тоже является следствием санкций и ударов по НПЗ в начале прошлого года. Когда Украина начала бить по НПЗ, это создало перебои с топливом. А как засеяться, если топлива нет? Где-то засеялись, где-то не засеялись; там — урожай, там — неурожай. Мы видим, что россияне начали импортировать продукты, чего раньше не было в таком количестве, — говорит политический эксперт.

По его словам, когда происходит девальвация рубля, цена продовольствия тоже автоматически растет, и довольно сильно.

— Например, есть отдаленный регион Алтай. Там нет топлива. Не могут людей снабжать продуктами. А что делать местному начальству? Люди же его будут спрашивать. А россияне при Путине привыкли неплохо жить. Это 15 лет, когда Путин был у власти после этих триллионов долларов от нефти. Это самый лучший период жизни россиян, думаю, за лет так 400. Не элиты, а именно россиян, — подчеркивает политолог.

Он напомнил, что до экономических санкций против РФ за нападение на Украину в 2014 году рядовые россияне имели возможность получать восточноевропейские зарплаты (особенно в Москве и Санкт-Петербурге), покупать достаточное количество качественных продуктов, отдыхать в Турции и Египте.

— А что дальше будет — это большой вопрос. Заложенные трещинки могут расшириться уже буквально в течение месяца-двух, если Украина с такой же интенсивностью будет уничтожать их НПЗ, не давая возможности восстановить. Мы многое интересного можем увидеть в России. [Даже] первые колокольчики хорошей гражданской войны в России, — говорит Тарас Загородний.

Он добавил, что может произойти обострение всех претензий регионов к центру, существовавших внутри России. И не факт, что все из них можно будет сдержать.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как удары по НПЗ разрушают российскую экономику.