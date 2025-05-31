Зеленских удивила цена книги на Книжном Арсенале? Курьезный момент завирусился в сети (видео)

Выбор книги изрядно повеселил украинцев

В сети продолжают активно распространять момент, когда первая леди Украины Елена Зеленская на Книжном Арсенале в Киеве купила книгу "Убить тирана". При этом реакция президента Владимира Зеленского на цену насмешила сеть.

Соответствующее видео завирусилось в Instagram. На кадрах видно, как Елена Зеленская выбирает книги и продавец обращает ее внимание на "Убить тирана".

После того, как первая леди взяла в руки книгу, она спросила, сколько та стоит. Далее показывают реакцию Зеленского, он немного удивлен и говорит "Нет, спасибо". Однако супруга президента все же приобрела эту книгу чем развеселила сеть.

Сначала пользователи писали предположение, почему Зеленский сказал так. Было две версии: продавец предложил книгу бесплатно для президента или наоборот назвал слишком высокую цену. Однако большинство все же согласны с первым вариантом.

Отметим, что в среднем стоимость книги "Убить тирана" Альдо Андреа Кассы стартует от 300 грн.

Также людей повеселила курьезность этого случая. Пользователи отмечали, что хорошее чувство юмора не только у Зеленского, но и у его жены. В общем, эта ситуация вызвала много положительных эмоций у украинцев, ведь с тираном в Украине ассоциируют главу России Владимира Путина.

Напомним, что в Украине чуть не издали книгу фанатки России. Со скандалом пришлось уничтожать 30 тысяч экземпляров.

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