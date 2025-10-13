Охота на НПЗ России. NYT показала, как работают в поле дроновые батальоны Украины

Каждую минуту Россия могла рассекретить операцию

Украинские беспилотники довольно часто наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и не только. Очень многим интересно, как это происходит и как работают для этого ВСУ.

Что нужно знать:

The New York Times получил редкую информацию о работе батальона дронов

Украинские дроновые атаки больше всего нацелены на НПЗ России

С начала сентября в России и на оккупированных территориях возник дефицит бензина

Как пишет The New York Times, однажды вечером корреспондентам издания повезло попасть в закулисье работы батальона дронов. Речь идет именно о БПЛА дальнего действия поражения.

"Утром вы прочитаете, что горит нефтеперерабатывающий завод", — сказал командир, которого из соображений безопасности идентифицировали только по позывному "Касперу".

Именно такие беспилотники используются для ударов по НПЗ, нефтебазам и другим генерирующим способностям. Репортеры в материале не раскрыли регион, где производился запуск и никакой информации об операторах. Ведь, как сказал командир батальона "Каспер": "Россия охотится за нами".

Командир батальона Каспер

Батальон дронов в действии

Военные выходят из блиндажа после предупреждения об угрозе атаки

По словам корреспондентов, военные находились вдали от линии фронта, они работали в бронежилетах и касках. Ведь угроза того, что враг рассекретит их локацию и станет бить из баллистики, росла с каждой минутой. Поэтому работа воинов ВСУ была точной и профессиональной. Какие именно дроны полетели атаковать РФ в тот вечер неизвестно. Однако известно, что это были БПЛА с размахом крыльев 7 метров и весом 50 килограммов взрывчатки и запускали их в сторону России.

Пожар на НПЗ в Самарской области

Напомним, в начале сентября на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей был зафиксирован дефицит бензина. У АЗС образовались огромные очереди, ведь горючее выдавали якобы только за талонами.

Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда Россия, еще недавно гордо называвшая себя мировой "бензоколонкой", после ударов "добрых" дронов по НПЗ вынуждена просить горючее у соседей. К примеру, Беларусь в сентябре нарастила экспорт бензина в РФ в четыре раза по сравнению с августом — до 49 тысяч тонн. Еще 33 тысячи тонн дизельного горючего пошли по тому же маршруту.