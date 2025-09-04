Украина не отказалась от планов купить Gripen: Швеция согласна, но есть нюанс
Украина остается заинтересована в приобретении новых модификаций JAS 39 Gripen
В Швеции снова вернулись к планам продать Украине истребители JAS 39 Gripen. Однако это будет возможно только после завершения войны с российскими оккупантами в Украине — тогда Швеция начнет подготовку к продаже самолетов Киеву.
Об этом сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает издание Breaking Defense. Министр подтвердил, что Украина остается заинтересована в приобретении новых модификаций JAS 39 Gripen.
"Мы ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили заинтересованность в системе Gripen… преимущественно Gripen Echo, новой версии, которую также используют Швеция и Бразилия, то будущая продажа возможна. В таком случае это будет скорее долгосрочная инициатива или создание общего потенциала ВВС", – сказал он.
Что известно о Saab JAS 39 Gripen
Самолет шведской компании SAAB является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но он был задуман как многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи. JAS 39 Gripen сравнительно новый самолет – он был принят на вооружение ВВС Швеции в 1997 году, тогда как F-16 еще в 1984 году, а МиГ-29 – в 1983 году.
Шведский самолет имеет практический потолок полета 15 200 метров и скорость до 2200 км/ч, что делает его по этим показателям хуже аналогов. Однако это объясняется тем, что он почти на две тонны легче своего американского "коллеги" и весит всего 7 тонн (пустым).
Вместе с тем, JAS 39 может похвастаться необычной гибкостью, поскольку Швеция на момент его создания не была членом НАТО, и самолет создавался в модификациях совместимых с оружием Альянса, так и способных нести другое вооружение. К примеру, специально для моделей, заказанных ЮАР, разработчики смогли интегрировать возможность стрельбы ракетами A-Darter местного производства, позже такие же ракеты захотела поставить на свои "Грипены" и Бразилия. Последние версии JAS 39 модификаций E (одноместная) и F (двухместная) по своему вооружению не уступают новым версиям F-16.
Основные характеристики JAS 39E/F Gripen
- размах крыльев – 8,6 м;
- максимальный взлетный вес – 16,5 т;
- полезная нагрузка – до 7,2 т;
- двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;
- имеет 10 точек подвески;
- боевой радиус – 1500 км.
Еще в 2023 году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen – более старых моделей, JAS 39 Gripen C/D, чтобы использовать их в войне. Однако в конце 2024 года в Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей. Страна приостановила ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие. Однако Украина все равно не отказалась от планов получить шведские самолеты — правда, сейчас речь идет уже о приобретении, а не о передаче, а получить Киев хочет новейшую модификацию.