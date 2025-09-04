Украина не отказалась от планов купить Gripen: Швеция согласна, но есть нюанс

Украина остается заинтересована в приобретении новых модификаций JAS 39 Gripen

В Швеции снова вернулись к планам продать Украине истребители JAS 39 Gripen. Однако это будет возможно только после завершения войны с российскими оккупантами в Украине — тогда Швеция начнет подготовку к продаже самолетов Киеву.

Об этом сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает издание Breaking Defense. Министр подтвердил, что Украина остается заинтересована в приобретении новых модификаций JAS 39 Gripen.

"Мы ведем диалог с Украиной, и поскольку они, безусловно, выразили заинтересованность в системе Gripen… преимущественно Gripen Echo, новой версии, которую также используют Швеция и Бразилия, то будущая продажа возможна. В таком случае это будет скорее долгосрочная инициатива или создание общего потенциала ВВС", – сказал он.

Что известно о Saab JAS 39 Gripen

Самолет шведской компании SAAB является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Формально он относится к классу истребителей, но он был задуман как многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи. JAS 39 Gripen сравнительно новый самолет – он был принят на вооружение ВВС Швеции в 1997 году, тогда как F-16 еще в 1984 году, а МиГ-29 – в 1983 году.

Шведский самолет имеет практический потолок полета 15 200 метров и скорость до 2200 км/ч, что делает его по этим показателям хуже аналогов. Однако это объясняется тем, что он почти на две тонны легче своего американского "коллеги" и весит всего 7 тонн (пустым).

Вместе с тем, JAS 39 может похвастаться необычной гибкостью, поскольку Швеция на момент его создания не была членом НАТО, и самолет создавался в модификациях совместимых с оружием Альянса, так и способных нести другое вооружение. К примеру, специально для моделей, заказанных ЮАР, разработчики смогли интегрировать возможность стрельбы ракетами A-Darter местного производства, позже такие же ракеты захотела поставить на свои "Грипены" и Бразилия. Последние версии JAS 39 модификаций E (одноместная) и F (двухместная) по своему вооружению не уступают новым версиям F-16.

Основные характеристики JAS 39E/F Gripen

размах крыльев – 8,6 м;

максимальный взлетный вес – 16,5 т;

полезная нагрузка – до 7,2 т;

двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;

имеет 10 точек подвески;

боевой радиус – 1500 км.

Еще в 2023 году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen – более старых моделей, JAS 39 Gripen C/D, чтобы использовать их в войне. Однако в конце 2024 года в Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей. Страна приостановила ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие. Однако Украина все равно не отказалась от планов получить шведские самолеты — правда, сейчас речь идет уже о приобретении, а не о передаче, а получить Киев хочет новейшую модификацию.