Под постоянными атаками FPV-дрони. Как элитная группа ГУР уничтожает врага на фронте (видео)

Чтобы защитить авто, военные над дорогой натягивают специальные сетки

В сети появилось свежее видео работы элитной группы Главного управления разведки "Спецподразделение Тимура". Военные выполняли задачи в "серой зоне" на Запорожском направлении.

Об этом рассказал в своем видео журналист Роман Бочкала. Заметим, что именно "Спецподразделение Тимура" обычно выполняет самые сложные боевые задачи.

На видео показано, как военные выдвигаются в "серую зону" на передовые позиции. Именно там в Запорожской области их ждало задание. Деятельность этой группы ГУР включает в себя огневые, разведывательные и диверсионные операции.

Отмечается, что военные направлялись в населенный пункт Малокатериновка. Поселок под постоянной угрозой атаки от вражеских FPV-дронов, что достаточно сильно усложняет работу ГУР и других подразделений.

Малокатериновка на карте

"Надо осторожно смотреть по сторонам, потому что уже работают FPV-дроны, здесь уже работают и "ждуны". А это вражеские дроны, которые заседают где-то на крышах, где-то на каких-то укрытиях и просто ждут", — отметил журналист.

Чтобы противодействовать вражеским беспилотникам, военные активно используют дробовики. По словам одного из бойцов, он начинает стрелять по дрону с расстояния примерно 40 метров и ведет огонь, пока тот не будет уничтожен. Для этого используются особые патроны с разрывными зарядами. Также чтобы защитить автомобили от дронов, над дорогой натягивают специальные сетки – такая мера часто оказывается важной для сохранения водительских жизней.

