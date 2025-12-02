Исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) о том, что реальный прогресс в экспорте вооружения отсутствует

Великолепные новости об экспорте украинского вооружения распространяются Министерством обороны Украины. Подписываются лицензионные соглашения, открываются производства, скапливаются возможности. Мне единственное не понятно только, как на заключение лицензионного соглашения было получено разрешение на экспорт и передачу технологии, если МКВТС, которое это должно рассматривать, с апреля не работает? Если все заявления об открытии экспорта пока организационно не могут быть выполнены вообще, потому что нет рабочей комиссии с утвержденным составом, потому что ничего в законодательстве не изменено для введения какого-то нового механизма (если власть считает что действующий механизм как-то не так работает).

Производители уже который год говорят о понятных правилах работы на рынке, вместо этого мы получаем очередные меморандумы за все хорошее и против плохого плюс красивые картинки.

Мне интересно, если другие производители зенитных дронов обратятся с предложением получения разрешения на организацию производства за пределами страны:

а) откажут, потому что потребность огромна и вообще риски попадания к врагу;

б) просто проигнорируют обращение как в большинстве случаев и происходит.

И отдельный вопрос — если какой-то производитель просто куда-то приедет в наши страны-партнеры и что-то начнет производить по своей украинской технологии, как быстро СБУ прибежит к нему вручать подозрение и делать обыски?

Украинские предприятия хотят равных прав для всех игроков и понятного порядка работы. Вроде бы уже и политическую волю как-то обрели, то урегулируйте уже организационно.

Источник: пост Сергея Гончарова в Facebook.