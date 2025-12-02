Экспорт оборонной продукции: в NAUDI предостерегают, что зарубежные офисы могут создать дополнительную бюрократию

Представительства планируют открыть не только в Европе, но и в США и странах глобального Юга

Президент Владимир Зеленский объявил о намерении открыть первые зарубежные представительства по контролю экспорта оборонной продукции уже в этом году – в Дании и Германии. Их главная цель, по замыслу — обеспечить государственный надзор за экспортом, обезопасить технологии от утечки и сохранить обороноспособность страны. Однако среди украинских производителей оружия и военных технологий такая инициатива вызвала противоречивую реакцию.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отмечает, что правила и механизмы работы этих представительств остаются неопределенными. Он отмечает: пока не представлена ни одна четкая модель, как именно они будут функционировать.

На самом деле никакой модели экспорта пока еще не предложено… Я пока не видел ни каких-либо нормативных изменений… Поэтому пока трудно сказать, что это для нас может означать, кроме того, что государство снова пытается что-то контролировать Сергей Гончаров, исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров

Гончаров подчеркнул, что Украине уже есть работающая система проверок и согласований. Это и Государственная служба экспортного контроля, межведомственная комиссия, а также согласование с Минобороны, СБУ, СВР и МИД. Поэтому создание дополнительных структур может дублировать функции и превратиться в еще одно бюрократическое препятствие и фактически воссоздать старую архитектуру спецэкспортеров.

По мнению исполнительного директора NAUDI, государство должно сосредоточиться на том, чтобы не создавать барьеры для украинских производителей, ведь никто не представляет лучше свою продукцию, чем они сами.

Напомним, что Копенгагеном и Берлином ситуация не ограничится. Подобные представительства планируют развернуть в США и странах глобального Юга.