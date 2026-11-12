Путин хвастается очередным "захватом" Константиновки: что на самом деле происходит в городе

В июле Кремль уже объявлял о якобы полном захвате города

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Президент России Владимир Путин снова заявил о якобы установлении контроля над Константиновкой Донецкой области, которую российские власти уже объявляли захваченной в июле 2026 года. Теперь он предложил пригласить в город иностранные СМИ, в частности из США, для участия в гуманитарной миссии, организованной по опыту Олешек.

Об этом Путин заявил на встрече с Уиткоффом и Кушнером.. По его словам, в Константиновке якобы остаются 400–500 гражданских, а России понадобится пять суток на разминирование территории вблизи города. В то же время заявления российского президента о контроле над Константиновкой не соответствуют действительности – город остается под контролем Украины.

Ситуация вблизи Константиновки

Российские войска приблизились к городу с восточного и южного направлений. На карте DeepState за 10 ноября оккупированные территории подходят к окраинам Константиновки, а серая зона охватывает часть окружающей местности.

По состоянию на 10 ноября оккупированные территории подходят к окраинам Константиновки

Бои вблизи города продолжаются. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала суток 7 ноября на фронте произошло 187 боевых столкновений. На Константиновском направлении украинские военные отбили 14 штурмов.

Силы обороны отбивали атаки в районах Константиновки и Вольного, а также в направлении Николаевки, Новопавловки и Золотого Колодезя. На момент подготовки этой сводки одно боестолкновение еще продолжалось.

Предыдущее заявление России о захвате города

Ранее российские СМИ уже распространяли заявление о якобы полном захвате Константиновки. Вечером 3 июля 2026 года об этом объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав захват города "освобождением".

Тогдашнее заявление прозвучало по итогам совещания под руководством Путина по ситуации в зоне боевых действий.

Как сообщал "Телеграф", спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправились в Москву на встречу с Владимиром Путиным.