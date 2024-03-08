Украинский супертяж восхитил публику перед боем Джошуа - Нганну (видео)

Бой продлился меньше трех раундов

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начался вечер бокса, главным боем которого станет поединок экс-чемпиона мира из Великобритании Энтони Джошуа и экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну из Камеруна. В первом бою карда украинец Андрей Новицкий вышел на ринг против Хуана Торреса.

Соперник оказался весьма массивным и мало координированным, а потому украинец одержал легкую победу, сообщает "Телеграф". Судьба 8-раундового рейтингового боя была решена в третьем раунде.

Украинец имел преимущество на протяжении всего боя и уже в первом раунде нанес ряд увесистых ударов сопернику. Во второй 3-х минутке избиение Торреса, которого специалисты еще до боя прозвали "мешком", продолжилось. А в концовке третьего раунда, за пол-минуты до окончания 3-минутки, Новицкий нанес решающий удар, после которого соперник упал на канвас и больше не поднялся. Судья отсчитал до 10-ти и развел руки в стороны.

Видео раннего андеркарда

Для Новицкого эта победа стала 10-й, юбилейной, в карьере, при 9 нокаутах. Украинский боксер по-прежнему идет без поражений.

Главный бой вечера Джошуа — Нганну начнется после полуночи по киевскому времени, в ночь на 9 марта.