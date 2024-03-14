Для переможця бою Усик — Ф’юрі обіцяють влаштувати супербій

Очікується, що українець та британець проведуть два бої

Вже 18 травня відбудеться поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі. Ще до бою активно обговорюється наступний суперник переможця цього протистояння.

Як заявив президент WBC Мауріс Сулейман, він не буде проти, якщо майбутній абсолютний чемпіон світу вийде в ринг проти Ентоні Джошуа. Про це повідомляє Sky Sports.

За словами голови організації, між Усіком і Ф’юрі санкціоновано одразу два поєдинки. Сулейман наголосив, що боксери точно проведуть реванш між собою, якщо виявлять таке бажання.

"WBC був направлений запит про санкціонування бою за титул абсолютного чемпіона. Ми його схвалили і погодилися на реванш, якого вимагали сторони. Ми також не маємо нічого проти, якщо Ентоні Джошуа зустрінеться з переможцем, якщо це не порушуватиме умов контракту або будь-чого іншого", — сказав Сулейман.

Зазначимо, що Ентоні Джошуа є колишнім чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF. У лютому він провів свій крайній бій, у якому нокаутував Френка Нганну.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в андеркарді шоу Джошуа — Нганну виступив український суперваговик Андрій Новицький.