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Лишний раз не помоешься? В Украине могут вырасти тарифы на воду, прогнозируют повышение в два этапа

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Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Повышение коснется, по меньшей мере, 15 городов Украины
Повышение коснется, по меньшей мере, 15 городов Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

Разница в предлагаемых тарифах очень значительна

Уже в апреле тарифы на воду могут вырасти более чем на 12%, а в июле – более чем на 14%. Соответствующие проекты постановлений обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает издание "Украинская энергетика". Отмечают, что поднять тарифы планируется в два этапа.

"Уже в апреле тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле – более чем на 14%. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала проекты постановлений о введении новых расценок на централизованное водоснабжение и водоотвод для ряда коммунальных предприятий. Разница в предложенных тарифах для городов очень значительна. Так, львовяне будут платить суммарно 27,2 гривны за кубометр воды, а потребители Кропивницкого — 61,72 гривны. Однако если в Черновцах плата может вырасти примерно 40 копеек за кубометр воды, то в том же Кропивницком – почти на 16 грн", — пишет издание.

Отмечается, что повышение тарифов на воду затронет следующие населенные пункты: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч.

"НКРЭКУ объявила, что планирует пересмотреть и повысить тарифы для первой группы из 7 водоканалов, находящихся на западе страны, и для второй группы – из 14 крупных водоканалов на других территориях. Повышение будет существенным – на 20, 30%, а иногда даже на 60%", – отметил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины.

Рост цен в разных городах будет происходить по-разному. Твк, в Киеве, возможно, будут платить 46,8 грн за куб. м воды, что на 16 грн больше, чем сейчас. В то время как жителям Винницы придется платить по 35 грн за куб, а с июля — 52 грн. Плата для львовян из нынешних 25,88 грн. за куб. м, апреле может увеличиться до 27,2, а в июле до 30,29 грн за куб м.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине может вырасти сразу несколько тарифов на коммуналку. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

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#Тарифы #Тарифы на холодную воду #Комунальні тарифи