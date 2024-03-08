Сразу 15 городов: украинцам сообщили о возможном повышении тарифов на воду

Тарифы могут повыситься уже в апреле

Тарифы на водоснабжение могут измениться в Украине в ближайшее время. Прежде всего, речь идет о населенных пунктах на западе и в центре Украины.

Проекты постановлений о введении новых расценок на централизованное водоснабжение и водоотвод для ряда коммунальных предприятий были опубликованы на сайте НКРЭКУ.

В постановлениях говорится о водоканалах в Киеве, Днепре, Черкассах, Никополе, Хмельницком, Виннице, Ровно, Броварах, Ужгороде, Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах и Дрогобыче. Уже с апреля этого года жители этих городов могут начать платить за воду больше.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод в каждом городе Украины разные. Потому и рост тарифов прогнозируется неоднородным.

Так, по словам председателя союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, рост тарифа в зависимости от населенного пункта может составлять от 20% до 60%.

"По оценкам ресурса "Украинская энергетика", если обнародованные проекты одобрят, плата для львовян с нынешних 25,88 грн в апреле может увеличиться до 27,2, а в июле – до 30,29 грн за куб. Киевляне будут платить 46, 8 грн за кубический метр воды. Это на 16 грн больше, чем теперь. Жителям Винницы, которые сегодня платят 25,62 грн за куб, с апреля, вероятно, придется платить 35 грн, а с июля — 52 грн", — пишет издание "Свобода".

Почему растут цены на воду

Увеличение стоимости электроэнергии – главная причина роста тарифов на воду. Украинские водоканалы имеют огромные долги из-за цен на электроэнергию и не имеют средств для их покрытия. Кроме того, за последние годы значительно подорожали химикаты, необходимые для очистки воды. Еще один фактор — массовое увольнение квалифицированных работников.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут вырасти тарифы на газ. В настоящее время для большинства украинцев он составляет 7,96 гривны за кубометр.