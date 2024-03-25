Его покупает каждый: в магазинах упали цены на популярный продукт

Ценник изменился более чем на 20 гривен

Ближе к концу марта в крупных в Украине на ряду с другими продуктами начали дешеветь куриные яйца. Названы актуальные цены в крупных супермаркетах страны.

По данным портала "Минфин", ценник на этот продукт снижается уже на протяжении нескольких месяцев. Яйца начали стремительно дешеветь с февраля.

На сегодняшний день десяток яиц "Квочка" (С1) обходится покупателям в среднем в 55,70, в то время как месяцем ранее стоимость составляла 58,01.

Десяток яиц "Ясенсвит" сейчас продают в супермаркетах по 57,25 грн. В феврале продукт стоил в магазинах 61,57.

Упаковка яиц из 18 штук "Ясенсвит" в среднем стоит сейчас 99,06. Месяцем ранее цена на этот продукт в среднем составляла 108,04. Таким образом, за этот период яйца подешевели на 8,98.

Больше всего с февраля по март подешевели куриные яйца "Ясенсвит" 30 шт. Сейчас их можно приобрести по цене 164,40. В феврале продукт продавали по 187,69. То есть, за месяц цена упала на 23,29.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в украинских супермаркетах значительно подешевело домашнее сало. Стоимость на продукт упала сразу почти на 60 гривен.