Пригодятся для салатов: в Украине переписали цены на два популярных овоща

Большинство сортов подешевели, но один вырос в цене

Весной так хочется делать салатики из овощей, с ароматной свежей зеленью и заправкой по вкусу, но в современных реалиях приходится обращать внимание на цены на продукты. К счастью, огурцы и помидоры за последние недели существенно подешевели в сравнении с их стоимостью в феврале.

Большинство сортов действительно упали в цене, причем существенно, но не все. Некоторые помидоры, согласно актуальным данным Минфина, наоборот подорожали.

Огурцы подешевели в марте 2024 года

Самый доступный по стоимости овощ продается в торговой сети Varus. За 1 кг тепличных огурцов там просят 76,90 грн. В феврале средняя стоимость составляла 105,69 грн.

Если желаете приобрести на салат колючие огурцы, то их цена составляет 120,80 грн. За месяц они подешевели почти на 9 грн.

Средняя стоимость гладких огурцов составляет 122,12 грн. В конце зимы они были дороже на 15 грн, в среднем их продавали по 137,17 грн/1 кг.

За последний месяц огурцы существенно подешевели

Цены на помидоры изменились

Средняя цена на красные помидоры в Украине по данным на утро 15 марта составляет 90,35 грн за 1 кг. В феврале плод продавали почти по 98 грн.

Розовые помидоры за месяц подорожали. Если в конце зимы их продавали в среднем по 125,49 грн/кг, то теперь их реализуют по 139 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие продукты подорожают в Украине из-за блокады польской границы. Они входят в рацион каждого украинца.