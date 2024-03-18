Подешевела на 17% за неделю: почему цены на капусту снижаются и что будет с ними в дальнейшем

На рынке появляется большое предложение товара

За последние семь дней цены на популярные продукты овощного набора постепенно снижались. Нисходящий тренд не обошел и белокочанную капусту, которая в середине недели подешевела на 17%.

Как сообщает Татьяна Попович руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для "Телеграфа", колебания цен на этот овощ провоцируют разные факторы. Есть вероятность, что удешевление капусты продолжится.

Что влияет на стоимость белокочанной капусты

Сезонность. Цены могут упасть после сбора урожая, поскольку предложение на рынке растет;

Спрос и предложение. Стоимость может падать, когда на рынке появляются большие объемы продукции, несмотря на постоянный или уменьшающийся спрос. Большие объемы капусты, производимые в период хорошего урожая, могут привести к падению цен;

Логистика и хранение. Рост затрат на логистику и хранение побуждает продавцов повышать цены, в то время как улучшение логистики и методов хранения может способствовать снижению затрат;

Экономические условия в стране, инфляция, обменный курс и другие макроэкономические характеристики могут влиять на цены на продукты питания.

По словам эксперта, капуста белокочанная за неделю подешевела на 17% из-за сочетания этих причин, что, в свою очередь, увеличило предложение овоща и уменьшило спрос на него.

"Это может указывать на то, что производители входят в период с большими запасами продукции, которые они пытаются продать перед последующей уборкой урожая", — объясняет она.

Тенденция по снижению цен на капусту, вероятно, продолжится, поскольку украинские фермеры сталкиваются с проблемами качества урожая, как предполагает Попович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменились цены на морковь и что будет с ними дальше.