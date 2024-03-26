Зарплата почти в полмиллиона: три структуры, чьи чиновники получают больше всех в Украине

В Украине числится почти 170 тысяч сотрудников органов государственной власти

В Минфине сформировали специальный "дашборд", чтобы проанализировать уровень заработных плат госслужащих. Эти данные будут обновляться каждый месяц.

Подробностями поделились на сайте министерства. Уже известны данные за январь 2024 года.

В списке три категории государственных учреждений: госорганы центрального уровня, местные госадминистрации и органы судебной власти. Узнать можно не только уровень зарплаты госслужащих, но также их количество.

В топ-3 госучреждения с самыми высокими зарплатами вошли:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — сотрудники в среднем зарабатывают 68,9 тысяч гривен, а руководство — 400,7 тысяч гривен. Штат учреждения 531 человек.

Антимонопольный комитет — сотрудники зарабатывают в среднем 67,7 тысяч гривен, а руководство — примерно 126,1 тысяч гривен. Штат 465 человек.

Секретариат Кабмина – средняя зарплата сотрудников 57,9 тысяч гривен, а руководства — около 101,7 тысяч гривен. Штат ведомства насчитывает 677 человек.

В Украине насчитывается 109 органов государственной власти, в которых, по состоянию на начало 2024 года, числится 169 тысяч сотрудников. Примечательно, что за 2023 год количество госслужащих сократилось на 6,8 тысяч человек.

В Минфине подчеркнули, что главная цель "дашборда" — исключить злоупотребление бюджетными деньгами.

"Задача Минфина – обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета. В то же время замечу, что эффективный государственный орган – это эффективный государственный служащий, обладающий высшим образованием, обладающий профессиональными компетентностями, имеющий критическое мышление и аналитические способности. И именно поэтому классификация должностей усилила роль должностного оклада во введенной Правительством понятной структуре заработной платы, где нельзя будет злоупотреблять надбавками, которые могли достигать 700%", – прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что студентам в Киеве предлагают зарплаты в 50 тысяч гривен. Не для всех вакансий требуется опыт работы.