Список ВПЛ, получающих госпомощь, расширят: кого в 2024 году коснется решение
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Министерство предлагает продлить выплаты для 6 категорий украинцев
В Украине планируется расширение круга переселенцев, которые смогут получать денежную помощь.
Уже есть четкий план изменений в порядок предоставления выплаты на жительство. Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кому из ВПЛ назначат социальные выплаты в 2024 году
В категории переселенцев, имеющих право на государственную помощь, предлагается внести:
- детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям; детям, временно устроенным в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
- лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;
- лицам предпенсионного возраста (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн);
- лицам с инвалидностью ІІІ группы (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн);
- лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн);
- лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн).
Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто автоматически будет получать денежную помощь для ВПЛ, а кому из лиц необходимо подать заявление на новое оформление выплаты.