Список ВПЛ, получающих госпомощь, расширят: кого в 2024 году коснется решение

Министерство предлагает продлить выплаты для 6 категорий украинцев

В Украине планируется расширение круга переселенцев, которые смогут получать денежную помощь.

Уже есть четкий план изменений в порядок предоставления выплаты на жительство. Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кому из ВПЛ назначат социальные выплаты в 2024 году

В категории переселенцев, имеющих право на государственную помощь, предлагается внести:

детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям; детям, временно устроенным в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

лицам предпенсионного возраста (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн);

лицам с инвалидностью ІІІ группы (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн);

лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн);

лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто автоматически будет получать денежную помощь для ВПЛ, а кому из лиц необходимо подать заявление на новое оформление выплаты.