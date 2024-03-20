Компенсация на оформление документов: жители какого региона получат денежную помощь

Заявителю нужно заполнить онлайн-форму

Благотворительные организации продолжают производить денежные выплаты. Одна из европейских неправительственных организаций планирует оказать финансовую поддержку переселенцам Бердянского района и местным жителям региона.

Как говорится на сайте Zayava, она будет предоставляться для покрытия финансовых затрат. В размер денежной помощи будут входить компенсационные выплаты на 5 услуг.

Кто может получить денежную помощь

Помощь выдается для компенсации за следующие услуги:

оформление юридической документации;

восстановление утраченных документов;

установление наследия и права на собственность;

транспортные расходы в медицинские учреждения или к месту предоставления юридических услуг;

государственное собрание или пошлины при оформлении юридических документов.

Жители Бердянского района могут получить денежную помощь на расходы, указанные выше, если они будут подтверждены документально.

Где можно подать заявление и получить помощь

Зарегистрироваться, чтобы получить компенсацию, можно двумя способами:

позвонить по номеру 050 142 04 84 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов;

заполнить онлайн-форму по этой ссылке.

Следует указать следующие данные:

фамилия и имя заявителя,

контактные данные,

краткое объяснение чему необходима материальная компенсация.

Если появятся вопросы, ответ на них можно узнать, позвонив по телефону 050 142 04 84.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие семьи с детьми будут получать в течение полугода по 1100 гривен.