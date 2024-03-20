Компенсация на оформление документов: жители какого региона получат денежную помощь
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Заявителю нужно заполнить онлайн-форму
Благотворительные организации продолжают производить денежные выплаты. Одна из европейских неправительственных организаций планирует оказать финансовую поддержку переселенцам Бердянского района и местным жителям региона.
Как говорится на сайте Zayava, она будет предоставляться для покрытия финансовых затрат. В размер денежной помощи будут входить компенсационные выплаты на 5 услуг.
Кто может получить денежную помощь
Помощь выдается для компенсации за следующие услуги:
- оформление юридической документации;
- восстановление утраченных документов;
- установление наследия и права на собственность;
- транспортные расходы в медицинские учреждения или к месту предоставления юридических услуг;
- государственное собрание или пошлины при оформлении юридических документов.
Жители Бердянского района могут получить денежную помощь на расходы, указанные выше, если они будут подтверждены документально.
Где можно подать заявление и получить помощь
Зарегистрироваться, чтобы получить компенсацию, можно двумя способами:
- позвонить по номеру 050 142 04 84 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов;
- заполнить онлайн-форму по этой ссылке.
Следует указать следующие данные:
- фамилия и имя заявителя,
- контактные данные,
- краткое объяснение чему необходима материальная компенсация.
Если появятся вопросы, ответ на них можно узнать, позвонив по телефону 050 142 04 84.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие семьи с детьми будут получать в течение полугода по 1100 гривен.