Украина до сих пор не получила финпомощь: как это отразится на курсе доллара

Эксперт дал прогноз, ждать ли украинцам доллар по 40

На наличном рынке курс доллара достиг уже 39 гривен. Есть вероятность, что показатели будут расти дальше, однако отметки 40 они точно не превысят.

Как сообщил экономический эксперт Даниил Монин, передает 24 Канал, такие изменения со стоимостью американской валюты происходят из-за задержки средств от партнеров. Уже в этом месяце Украина должна получить 4,5 млрд евро от Евросоюза, 900 миллионов от МВФ и еще от Японии.

Первый транш макропомощи на 4,5 млрд долларов из крупного пакета от Еврокомиссии поступил уже 20 марта.

"Нацбанк будет укреплять гривну, когда придет финансирование из Евросоюза, поскольку они будут минимизировать инфляцию с большей вероятностью, чем будут помогать бюджету конвертировать внешнюю помощь по большему курсу. Впрочем, посмотрим. Инфляция сейчас на очень низком уровне", — говорит эксперт.

Он также отмечает, что покупать доллар пока не стоит и это лучше отложить до апреля.

Курс доллара в Украине на 21 марта

По данным портала "Минфин", в четверг, 21 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,85 грн (покупка) и 39,40 (продажа). Наличный курс — 39,02 (покупка) и 39,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,13 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара в ближайшее время.