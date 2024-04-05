Алименты на детей выросли: каков размер минимальных и максимальных выплат в Украине

Есть гарантированные и рекомендуемые начисления

Из-за повышения прожиточного минимума в Украине в 2024 году увеличилась сумма выплаты минимального размера алиментных выплат для детей.

Как сообщили на правительственном портале, ссылаясь на семейный кодекс Украины, минимальная гарантированная сумма алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Есть две установленные законом суммы – 1281,5 гривны и 1598 гривен.

Согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", увеличенный прожиточный минимум составляет:

на детей до 6 лет — 2563 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Поэтому с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей до 6 лет – 1 281,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1 598 грн.

Как лицу можно самостоятельно определить размер алиментов и какая разница между гарантированной суммой выплаты и рекомендованной

Учитывая количество детей в семье, схема расчета составляет:

на одного ребенка — ¼ от дохода;

на двоих – 1/3 от дохода;

на трех и более – ½ от дохода.

Однако следует отметить, что суд может учесть различные факторы:

состояние здоровья;

материальное состояние ребенка и плательщика алиментов;

наличие других детей и нетрудоспособных родственников (супруга, жены, родителей, дочери, сына);

права собственности (недвижимость, автомобиль и т.п.);

расходы и доходы плательщика.

На сайте говорится, что гарантированный размер алиментов на ребенка — это минимальный размер, который платит отец или мать в случае, когда их доходы низкие. Рекомендуемый размер — это тот, который устанавливает суд в случае достаточности заработка плательщика алиментов.

Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов:

до 6 лет — 25 630 грн;

от 6 до 18 лет — 31 960 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жители каких областей рассчитывают на выплату в размере 10 800 гривен.