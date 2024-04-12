Прибавка к пенсии в 20%: жители каких регионов получат увеличенные выплаты

Для каждого размер будет рассчитываться индивидуально

Определенным категориям украинцев предусмотрены надбавки к пенсиям. Одна из таких будет начисляться для жителей горных населенных пунктов и для тех, кто сталкивается с недостаточно развитыми отраслями в течение определенных месяцев проживания.

Прибавка составляет 20% основной суммы пенсии. Это предусмотрено Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов".

Кто может получить доплату

20% пенсии получат жители горных населенных пунктов при условии, что в этих местах существуют проблемы с социально-бытовым обслуживанием, доступностью транспорта и сферой применения труда.

Эту дополнительную надбавку определяют индивидуально для каждого лица.

Что нужно для осуществления надбавки

Пенсионеру нужно иметь специальное удостоверение, подтверждающее проживание в горном населенном пункте. Его можно оформить через местные власти или ЦНАП, а процесс получения обычно занимает до 30 календарных дней после подачи заявления.

Кроме того, дополнительные деньги также рассчитаны для ВПЛ. Их специальное удостоверение оформляется согласно стандартной процедуре по предъявлению необходимых документов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему у некоторых пенсионеров в Украине могут заморозить выплаты в апреле.