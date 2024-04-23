Ахметов на першому місці: хто ще увійшов у перелік найбільших донаторів України

Сума допомоги від компаній зі списку перевищила 58,8 млрд грн

Рінат Ахметов, який нещодавно "віджав" у Кремля 10 мільярдів гривень, став лідером по внесках на Збройні сили України (ЗСУ) та гуманітарні потреби з початку повномасштабної війни. Його інвестиційна група SCM виділила на ці цілі понад 8 млрд грн.

Перелік найбільших донаторів склало видання NV. Журналісти проаналізували 55 компаній України й виявили, що загалом ті направили на гуманітарні та військові потреби 58,8 млрд грн.

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Рінат Ахметов займає перше місце з великим відривом. Його головний актив направив трохи більш як за два роки 8 млрд грн.

Фонди та бізнес підприємця Віктора Пінчука на потреби ЗСУ та цивільних направили 5,77 млрд грн. Підприємець займає другий рядок рейтингу найбільших донаторів.

На третьому місці бізнес та фонд експрезидента Петра Порошенка. З початку повномасштабної війни вони направили на гуманітарні та військові потреби 4,7 млрд грн.

У перелік найбільших донаторів увійшла "Нова пошта", яка виділила 2,9 млрд грн на ці цілі. Таку ж суму виділила компанія Shell.

Найбільше серед ритейлерів задонатив "Епіцентр". На потреби цивільних і військових за два роки було витрачено 2,8 млрд грн.

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