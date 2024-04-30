В Украине стремительно дешевеет один из основных продуктов к Пасхе: названа причина

В этом году сразу совпали несколько факторов

В Украине происходит "чудо". Пасха уже близко, а цены на яйца падают. В то время как в прошлые годы цены на этот продукт перед праздником обычно росли.

Об этом пишет Людмила Ксенз в статье "В Украине перед Пасхой произошло "чудо" с яйцами: кто сбил цены на важный продукт ". Интересно, но месяц назад на католическую пасху цены на яйца отреагировали так же. Они снизились.

По данным Ассоциации "Союз птицеводов Украины", яйца продолжают дешеветь. "Роста цен не будет, более того, яйца продолжают дешеветь", — говорит исполнительный директор Ассоциации Сергей Карпенко.

Почему цены падают? Главная причина – избыток продукции на рынке. Хотя в прошлом году производство яиц сократилось на 6%, спрос упал еще больше. Производителей не спас даже экспорт.

К тому же, увеличилось сезонное предложение яиц от хозяйств населения. Это еще больше давит на цены.

Еще один фактор – проблемы с экспортом. Из-за войны и логистические трудности экспорт яиц из Украины значительно сократился. Значительные объемы продукции, которые планировались на экспорт, остались в Украине, и сейчас их пытаются продать даже со значительным дисконтом.

В результате цены на яйца в Украине уже значительно ниже, чем в прошлом году. По данным Госстата, в марте яйца подешевели на 34,3%. На рынках яйца еще дешевле. К примеру, на "Столичном" цены стартуют от 20 гривен за десяток.

Традиционно к Пасхе спрос на яйца растет на 30–40%. Но эксперты не ожидают, что это приведет к удорожанию. "Предложения продукции на рынке сейчас так много, что о подорожании не может быть и речи", — уверяет Карпенко.

По его словам, сети уже закупили товар к Пасхе, к тому же предложение продолжает расти. Некоторые продавцы по старой привычке попытаются поднять цены к праздникам, но Карпенко не верит в успех таких "экспериментов". Такие торговцы могут просто остаться без покупателей или же будут вынуждены спешно устраивать распродажи. Поэтому украинцы могут ожидать доступных цен на яйца не только до Пасхи, но и вероятно, и после нее.

Ранее "Телеграф" писал, что перед Пасхой на магазинных полках Киева подорожали некоторые овощи. Речь идет об огурцах и редиске. Также в цене поднялась молодая капуста.