"Помогают Кремлю": западные банки в 2023 заплатили РФ больше налогов, чем до вторжения, почему так происходит

И это еще без учета американских банков

Крупнейшие западные банки, несмотря на полномасштабное вторжение, продолжают исправно работать в РФ. Более того, вопреки их обещаниями минимизировать свое влияние, налоги, которые банки платят в казну страны-агрессора теперь превышают даже довоенный уровень.

Об этом пишет Financial Times. Журналисты издания подсчитали, что семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP в прошлом году заплатили кремлю более 800 миллионов евро налогов. Это вчетверо больше, чем довоенный уровень.

Это произошло из-за скачка доходности данных финансовых учреждений. Недавно банки отчитались о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году.

"Эта прибыль была втрое больше, чем в 2021 году, и частично была получена за счет средств, которые банки не могут вывести из страны", — пишет издание.

Как отмечает FT, налоги, уплачиваемые европейскими банками, "эквивалентные примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов бюджета россии на 2024 год" и "являются примером того, как иностранные компании, оставшиеся в стране, помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции".

Важно обратить внимание, что данные американских банков не включены в общую сумму 800 млн евро, поскольку они не сообщают о сопоставимых российских результатах по групповым счетам, использованным для расчетов FT.

Напомним, ранее мы писали о том, что число долларовых миллиардеров в России стало рекордным несмотря на санкции.