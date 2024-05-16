Стоит ли сейчас покупать доллары: курс валют в обменниках Киева

Цена на евро несколько поднялась

На валютном рынке Украины наблюдаются колебания, но не резкие. За сутки доллар опустился ниже отметки 40 гривен.

Евро наоборот подорожал на несколько копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 16 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,57 грн

Евро (EUR): 42,85 грн

Злотый (PLN): 10,03 грн

Канадский доллар (CAD): 29,02 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,72 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,94 грн

Евро (EUR): 43,28 грн

Злотый (PLN): 9,94 грн

Канадский доллар (CAD): 29,35 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,35 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на несколько копеек.

Покупка: 39,90 грн

Продажа: 39,99 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара на этой неделе. Ожидается увеличение колебания американской валюты, ведь будет приниматься решение об ослаблении валютных ограничений для бизнеса и произойдет уплата налогов.