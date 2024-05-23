Продолжает расти в цене: в Украине и не думает дешеветь популярная сезонная ягода

Эксперты назвали условия, при которых стоимость ягоды начнет снижаться

В Украине дорожают некоторые овощи, также цены растут и на ягоды. К примеру, земляника садовая начала расти в цене и на то есть несколько причин.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit. Согласно их данным, сегодня садовая земляника стоит на четверть дороже, чем прошлой весной.

Из-за прохладной погоды, которая была в начале мая в основных регионах выращивания этой ягоды, земляника медленно созревает. Из-за ограниченного предложения на рынке садоводы смогли повысить цены на свою продукцию. На сегодняшний день земляника садовая стоит в среднем 65–100 гривен за килограмм, что на 27% дороже, чем на прошлой неделе.

При этом аналитики отмечают, что цена на землянику садовую в Украине сегодня примерно на 23% выше, чем в мае 2023 года. Дешеветь ягода начнет тогда, когда увеличится предложение товара на рынке и вырастет спрос. Кроме того, давление на рынок и ценообразование оказывают стабильные поставки более дешевой импортной земляники.

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