Argentem Creek Partners: компания погрязла в скандалах и связях с РФ

Украинские и иностранные СМИ исследовали бизнес-модель и кейсы американской компании Argentem Creek Partners (АСР).

Журналисты рассказывают, что в ACP финансируют компании и страны, находящиеся в финансовых трудностях, и вкладывают средства в проекты с высоким потенциалом прибыли.

Компания часто обвиняется в недобросовестных действиях против своих контрагентов. В частности контрагенты Argentem Creek Partners заявляли, что кроме агрессивной медийной компании против оппонентов, АСР может привлекать для достижения своих результатов местных чиновников и политических деятелей.

Также ACP обвиняют в том, что она действует примерно по одной формуле: внеплановое требование взыскания долга при кризисной ситуации – агрессивная медиа-кампания против должника – судебный процесс – передача активов должника заинтересованной третьей стороне. Против АСР судится Казахстан, индонезийский добытчик угля Berau Coal Energy, бразильский производитель сахара GVO и другие.

Argentem Creek Partners уже более 10 лет работает с украинскими компаниями, поскольку отечественный высокорисковый рынок отвечает бизнес-модели фонда. С 2013 года кредитор требовал погасить долг у металлургической компании Interpipe, принадлежащей Виктору Пинчуку. С 2014 АСР требовала погасить долг у украинского металлургического гиганта "Метинвест" Рината Ахметова.

С конца 2022 инвестиционный фонд имеет корпоративный конфликт с украинским аграрным холдингом GNT Group. АСР обвиняет аграриев в нарушении кредитной договоренности, украинские бизнесмены заявляют о желании фонда осуществить рейдерский захват одесского зернового терминала. После начала полномасштабного вторжения украинскому аграрному холдингу за сутки было доложено о необходимости досрочного погашения кредита, после чего началась агрессивная медийная кампания и судебный процесс.

Как отметил региональный партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, фонд получил поддержку от украинской власти и представителей прокуратуры по вопросу одесского зернового терминала. Также СМИ пишут об участии в корпоративном конфликте главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, который заявил, что встречался в ноябре 2022 с представителями Argentem в Вене.

В апреле 2024 года АСР обвинили в попытке рейдерского захвата активов GNT Group. Для этого компания якобы привлекла грузино-молдавского олигарха с российским паспортом Важа Джаши, которого обвиняли в связи с российскими и грузинскими преступными группировками.

Argentem Creek Partners, несмотря на помощь американского народа в войне с РФ, сотрудничает с российским бизнесом. С 2022 года компания имеет совместный проект с ACG Mining Limited (компания по консультированию и инвестициям в добывающей отрасли) – это компания ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited управляется Артемом Волынцем, бывшим топ-менеджером российского алюминиевого гиганта "Русал", принадлежащего Олегу Дерипаске (под санкциями США с 2018 из-за российского вторжения в Украину).

В 2024 году Argentem Creek Partners предоставил венчурный кредит в размере $20 млн филиппинской финтех-компании Salmon, соучредителями которой являются российские бизнесмены Павел Федоров и Георгий Чесаков. Первого журналисты называют "правой рукой" Игоря Сечина, работавшего вице-президентом горнодобывающего гиганта "Норильский никель" и вице-президентом "Роснефти", нефтяной компании, которая на 70% принадлежит России. Второй строил карьеру в Tinkoff Group, основной актив которой – Тинькофф Банк – в начале 2023 года был включен в десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России.