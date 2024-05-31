Argentem Creek Partners: компанія загрузла в скандалах та зв'язках з РФ

Українські та іноземні ЗМІ дослідили бізнес-модель та кейси американської компанії Argentem Creek Partners (АСР).

Журналісти розповідають, що у ACP фінансують компанії та країни, які перебувають у фінансових труднощах, і вкладають кошти у проєкти з високим потенціалом прибутку.

Компанію часто звинувачують у недобросовісних діях проти своїх контрагентів. Зокрема, контрагенти Argentem Creek Partners заявляли, що крім агресивної медійної кампанії проти опонентів, АСР може залучати для досягнення своїх результатів місцевих чиновників та політичних діячів.

Також ACP звинувачують у тому, що вона діє приблизно за однією формулою: позапланова вимога стягнення боргу при кризовій ситуації – агресивна медійна кампанія проти боржника – судовий процес – передача активів боржника зацікавленій третій стороні. Проти АСР судиться Казахстан, індонезійський видобувач вугілля Berau Coal Energy, бразильський виробник цукру GVO та інші.

Argentem Creek Partners вже понад 10 років працює з українськими компаніями, оскільки вітчизняний високоризикований ринок відповідає бізнес-моделі фонду. З 2013 року кредитор вимагав погасити борг у металургійної компанії Іnterpipe, яка належить Віктору Пінчуку. З 2014 АСР вимагала погасити борг у українського металургійного гіганта "Метінвест" Ріната Ахметова.

З кінця 2022 інвестиційний фонд має корпоративний конфлікт з українським аграрним холдингом GNT Group. АСР звинувачує аграріїв у порушенні кредитної домовленості, натомість українські бізнесмени заявляють про бажання фонду здійснити рейдерське захоплення одеського зернового терміналу. Після початку повномасштабного вторгнення українському аграрному холдингу за добу було повідомлено про необхідність дострокового погашення кредиту, після чого почалась агресивна медійна кампанія та судовий процес.

Як зазначив регіональний партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, фонд отримав підтримку від української влади та представників прокуратури у питанні одеського зернового терміналу. Також ЗМІ пишуть про участь у корпоративному конфлікті голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, який заявив, що зустрічався в листопаді 2022 з представниками Argentem у Відні.

В квітні 2024 АСР звинуватили у спробі рейдерського захоплення активів GNT Group. Для цього компанія нібито залучила грузино-молдавського олігарха з російським паспортом Важа Джаші, якому закидали зв'язки з російськими та грузинськими злочинними угрупуваннями.

Argentem Creek Partners, попри допомогу американського народу Україні у війні з рф, співпрацює з російським бізнесом. З 2022 компанія має спільний проект з ACG Mining Limited (компанія по консультуванню та інвестиціям у видобувній галузі) – це компанія ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited управляється Артемом Волинцем, колишнім топ-менеджером російського алюмінієвого гіганта "Русал", що належить Олегу Дерипасці (під санкціями США з 2018 через російське вторгнення в Україну).

В 2024 році Argentem Creek Partners надав венчурний кредит у розмірі $20 млн філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков. Першого журналісти називають "правою рукою" Ігоря Сєчіна, який працював віцепрезидентом гірничодобувного гіганта "Норильський нікель" та віцепрезидентом "Роснєфті", нафтової компанії, яка на 70% належить Росії. Другий будував кар'єру у Tinkoff Group, основний актив якої – Тінькофф Банк – на початку 2023 був включений до десятого пакета санкцій Євросоюзу щодо Росії.