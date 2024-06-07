Регистрация уже началась: как украинцам одного района получить 4600 гривен помощи

Для этого нужно явиться лично в пункты подачи заявок.

Для жителей населённых пунктов Бахмутского района начинается регистрация на получение денежной помощи. Ее сумма составляет около 4600 гривен или больше.

Зарегистрированные жители 1 города и 3 сел Часовоярской ОТГ могут получить выплату, если отвечают определенным критериям. Об этом сообщают на странице Благотворительного фонда "Дукат".

Кому может прийти выплата

На помощь могут рассчитывать жители города Часов Яр, села Богдановка, села Григоровка и села Калиновка, если у них в семье есть ребенок 13 лет и младше, или человек 65 лет и старше, а также семья не получала ранее помощь от этого фонда.

Заявителям нужно заполнить гугл-форму по ссылке.

Какие документы необходимы для оформления и процедуры получения помощи

Сначала лицам, отвечающим критериям, нужно заполнить форму и ответить на вопросы.

Затем необходимо явиться на личную регистрацию в Киеве. За несколько дней до приезда человек получит SMS-сообщение с информацией о месте и времени проведения личной регистрации.

Следует отметить, что лицо точно должно появиться лично и иметь все оригинальные документы для регистрации.

Список документов:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код;

номер личной банковской карты ПриватБанк (или IBAN, если личная карта другого банка);

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка (для семей с детьми младше 14 лет);

свидетельство о смерти супруга (для категории вдов/вдовцев);

справка ВПЛ из вышеперечисленных населенных пунктов (для лиц, не зарегистрированных (прописанных) на территории вышеперечисленных населенных пунктов).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ в одной области получат помощь на ремонт жилья.