"Волошкове поле" запустило в работу новую линию, которая увеличит мощности производств глазированных сырков сразу на 40%

Объем инвестиций в новую линию составил 1,6 млн. евро

Молочная компания "Волошкове поле" в рамках модернизации оборудования запустила работу новой линии по производству глазковых сырков.

Об этом сообщил генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов.

По его словам, этот шаг стал одной из самых больших инвестиций предприятия в 2024 году, а объем инвестиций составил 1,6 млн евро.

"Эта масштабная инвестиция была запланирована в рамках модернизации ЧАО "Юрия" на 2024 год, и является сознательным решением в такое нелегкое для страны время. С помощью новой автоматизированной линии, которую мы закупили у литовского производителя "PAKMA", наш производитель сможет производить дополнительные 4 тысячи сырков каждый час. Это поможет повысить мощность производства глазурованных сырков сразу на 40%. Мы верим в победу, поэтому продолжаем работать, делать свой вклад в развитие украинского рынка и бизнеса, поддерживаем наших работников. Ибо только вместе мы сильны!", — подчеркнул Андрей Табалов.

Как добавил директор ПРаТ "Юрия" Виталий Пустовит, это событие является очень важным и долгожданным шагом для развития завода.

"Сегодня мы торжественно начали первую страницу в работе нашей новой линии по производству глазковых сырков. Мы продолжаем развивать наше предприятие, становиться лучше и держать высокие лидерские позиции на рынке в товарной группе сырки глазированные на протяжении уже многих лет" — сообщил Виталий Пустовит.

Осмотреть запуск линии на предприятие прибыл владелец МК Волошкове поле Андрей Табалов, исполнительный директор МК "Волошкове поле" Виктор Ржавичев и глава Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец.

Запуск линии произошел в присутствии и под пристальным вниманием к работе оборудования представителей Литовской компании UAB Pakma.

"Мы плотно и плодотворно работаем с компанией Pakma, которая является одной из передовых компаний по производству оборудования для пищевой промышленности. Опыт, совершенство, инновации и безопасность, это основные критерии, которые базируются в проектах вроде того, который мы реализовали совместно и теперь. запускаем" — добавляет Виталий Пустовит.

К сведению:

Сырки глазированные производятся на Черкасском молочном заводе, а ныне на ЧАО "Юрия" уже более 45 лет. Черкасский молочный завод был первым в Украине по производству глазурованных сырков. И с тех пор рецептура практически не изменялась.

"Сыр кисломолочный, масло, ваниль, сахар, натуральный фруктовый наполнитель и глазурь – по ингредиентам это все, из чего состоит эта вкусность! Отличием в производстве сегодня является лишь автоматизированный процесс и более качественная упаковка, в отличие от фольги, в которую когда-то вручную упаковывались глазированные сырки", — говорит ведущий технолог Калиновская Вита.

Сырки глазированные ЧАО "Юрия" поставляет не только в украинские каналы сбыта, но и на экспорт в такие страны как Израиль, США, ЮАР, Молдова, Канада и другие. А ассортимент сырков сегодня превышает 20 товарных позиций.