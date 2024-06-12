"Волошкове поле" запустило в роботу нову лінію, яка збільшить потужності виробництв глазурованих сирків одразу на 40%

Обсяг інвестицій у нову лінію склав 1,6 млн євро

Молочна компанія "Волошкове поле" в рамках модернізації обладнання запустило роботу нової лінії по виробництву сирків глазурованих.

Про це повідомив генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

За його словами, цей крок став однією з найбільших інвестицій підприємства у 2024 році, а обсяг інвестицій склав 1,6 млн євро.

"Ця масштабна інвестиція була запланована в рамках модернізації ПрАТ "Юрія" на 2024 рік, і є свідомим рішенням в такий нелегкий для країни час. За допомоги нової автоматизованої лінії, яку ми закупили у литовського виробника "PAKMA", наш виробник зможе виготовляти додаткові 4 тисячі сирків щогодини. Це допоможе підвищити потужність виробництва глазурованих сирків одразу на 40%. Ми віримо в перемогу, тому продовжуємо працювати, робити свій вклад у розвиток українського ринку та бізнесу, підтримуємо наших працівників. Бо тільки разом ми сильні!", — підкреслив Андрій Табалов.

Як додав директор ПРаТ "Юрія" Віталій Пустовіт, ця подія є дуже важливим та довгоочікуваним кроком для розвитку заводу.

"Сьогодні, ми урочисто розпочали першу сторінку в роботі нашої нової лінії по виробництву сирків глазурованих. Ми продовжуємо розвивати наше підприємство, ставати кращими та тримати високі лідерські позиції на ринку в товарній групі сирки глазуровані впродовж вже багатьох років" — повідомив Віталій Пустовіт.

Оглянути запуск лінії на підприємство прибув власник МК Волошкове поле Андрій Табалов, виконавчий директор МК "Волошкове поле" Віктор Ржавічев та голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець.

Запуск лінії відбувся в присутності та під пильною увагою до роботи обладнання представників Литовської компанії UAB Pakma.

"Ми щільно та плідно працюємо з компанією Pakma, яка є одним з передових компаній по виробництву обладнання для харчової промисловості. Досвід, довершеність, інновації та безпека, це основні критерії, які базуються в проектах на кшталт того, який ми наразі реалізували сумісно і відтепер запускаємо" — додає Віталій Пустовіт.

До відома:

Сирки глазуровані виробляються на Черкаському молочному заводі, а нині на ПрАТ "Юрія" вже понад 45 років. Черкаський молочний завод був першим в Україні по виробництву сирків глазурованих. І відтоді практично рецептура не змінювалася.

"Сир кисломолочний, масло, ваніль, цукор та натуральний фруктовий наповнювач і глазур – по інгредієнтам це все з чого складається ця смакота! Відмінністю у виробництві сьогодні є лише автоматизований процес та більш якісне пакування на відміну від фольги, в яку колись вручну запаковувалися сирки глазуровані", — говорить провідний технолог Каліновська Віта.

Сирки глазуровані ПрАТ "Юрія" постачає не тільки в українські канали збуту, а й на експорт до таких країн як Ізраїль, США, ПАР, Молдова, Канада та інші. А асортимент сирків сьогодні перевищує 20 товарних позицій.