Давление на гривну ослабло: в каких пределах будет колебаться курс доллара до конца недели

Курс может пересечь границу в 41 гривну

На валютном рынке Украины курс доллара схватил небольшую стабильность, ведь укрепилась гривна из-за ослабления спроса. Однако ближе к переходной дате завершения недели ожидается умеренный рост показателей.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал, сумма валютных интервенций на прошлой неделе была в 722 миллиона долларов. Отмечается, что это на 175 миллионов долларов меньше, если сравнивать с предыдущим показателем.

"Существенное падение спроса произошло и на розничном рынке. В безналичном сегменте украинцы на прошлой неделе продали валюты даже чуть больше, чем приобрели. А в целом чистая покупка валюты населением за первые 4 дня недели сократилась до 162 миллионов долларов", — пояснила банкир.

По ее словам, гривна укрепилась из-за уменьшения спроса, поэтому на межбанке колебания на прошлой неделе составляли – в понедельник было 40,63-40,65 гривны, а в пятницу – 40,40-40,45 гривны.

Ближе к концу недели следует готовиться к умеренному росту спроса на доллар, поэтому в то время ожидается его вероятное удорожание во всех сегментах — 40,70-41,30 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли вырасти доллар в цене до отметки 41 гривны в течение этой недели.